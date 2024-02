Rubato l’asino del presepe in centro a Montiano

Goliardia o furto della sagoma dell’asino? Di certo è scomparso un pezzo importante del presepe di piazza Garibaldi a Montiano, formato da sagome di legno, che sono state artisticamente dipinte a mano da un gruppo di volontari e posizionate, davanti al centro culturale San Francesco.

Erano state lasciate esposte ancora questi giorni, perché domenica scorsa c’era l’attesa Festa del maiale in paese e si voleva far ammirare ai visitatori il borgo tra gastronomia, bellezze e fabbricati storici. Conservando anche un tocco di feste di Natale. Ma de giorni fa i volontari che sono andati a ritirare dalla piazza il dipinto della Sacra famiglia e le altre sagome, hanno preso atto che l’asino del presepe non c’era più. In un primo momento s’era pensato a qualcuno che l’avesse preso e già riposto nel magazzino. Invece nulla. Quella sagoma è sparita. Strano anche per le proporzioni, non proprio ridotte. Si pensa dunque che l’asino mancante possa essere dovuto al gesto di qualche “buontempone”. Subito però sui social si sono scatenati i commenti tra io, serio e l’ironico. Come già avvenuto nella vicina Calisese, dove una madonnina era scomparsa dalla sua celletta per poi riapparire dopo giorni con dotto un cartello goliardico. Anche per l’asino dunque si spera in un veloce ritorno.