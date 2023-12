Rubano in una abitazione a 600 metri da dove vivono: ladri smascherati a Cesena dal Gps nel bottino

Per effettuare un colpo in abitazione, a caccia di bottino utile, non si erano disturbati a spostarsi di tanto. Avevano preso di mira una casa di Villachiaviche che si trova a meno di 600 metri della loro residenza.

I ladri questa volta però dovranno fare i conti con la giustizia presto. Perché il derubato aveva posizionato un Gps, nascosto in parte del bottino. E ieri mattina al campanello di casa dei “soliti ignoti” si è così presentata la polizia: che ha recuperato il maltolto restituendolo al legittimo proprietario.

Il furto è stato messo a segno due notti fa in una delle zone residenziali di Villachiaviche. Qualcuno, notte tempo, è entrato in una casa forzando porte e scavalcando cancellate. Portando via quanto più poteva: sotto forma di biciclette ed un monopattino elettrico. Tutti oggetti di valore, anche se il monopattino era guasto: ma al momento del furto i ladri non potevano saperlo.

Il furto è stato scoperto al mattino.

All’interno di una delle biciclette rubate, il proprietario di casa aveva posizionato un localizzatore Gps, che ha messo subito in funzione. Le tracce della sua bici lette dallo smartphone portavano direttamente nella zona di via Pastrengo. A pochissima distanza dalla casa derubata.

Lungo il percorso i ladri avevano abbandonato il monopattino elettrico, capendo forse che non era possibile attivarlo.

Il segnale del gps invece portava nitido al cortile di una abitazione: in un’area condominiale e per la precisione a un appartamento in cui vivono in nutrito gruppo alcune persone di origini straniere, che hanno anche ospiti in casa sempre di origini non italiane.

Il proprietario delle bici rubate ha chiamato la polizia.

Chi era in casa in quel momento ha dato la massima collaborazione agli agenti, aprendo il garage dal quale proveniva il segnale e dentro al quale c’erano tutte e due le bici rubate di notte.

I poliziotti hanno identificato tutti i residenti, compresi dunque quelli che potevano essere i ladri. Dentro al garage c’era anche un’altra bici di provenienza furtiva che ora è a caccia del legittimo proprietario. Mentre quelle rubate nella notte sono già state restituite.

Con le modifiche apportate dalla riforma Cartabia, quando e se il proprietario della abitazione derubata sporgerà ufficiale querela per l’accaduto, i responsabili del furto saranno denunciati e chiamati a rispondere del colpo in abitazione davanti ad un giudice.