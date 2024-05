Rubano e minacciano al Montefiore di Cesena: arrestati in due, restano in cella

Malgrado fossero obbligati ogni giorno alla firma per altri reati simili commessi a Cesenatico, zona dove vivono in un camper fatiscente normalmente posteggiato nella zona delle colonie abbandonate di Ponente, sono tornati a commettere furti. E quando sono stati sorpresi a rubate dentro al supermercato hanno “ben pensato” di minacciare anche il responsabile del negozio: trasformando le accuse a loro carico da quelle di “semplice” furto in “rapina”.

Sono in carcere in attesa di giudizio e resteranno in cella fino al processo due volti già noti alle forze dell’ordine: L.D. e A.G.: una copia di 45enni visivamente dallo stile “punkabbestia” che la polizia ha ammanettato nei giorni scorsi. Si aggiravano al Conad del Montefiore per “fare la spesa”. Ma senza alcuna intenzione di pagare quanto prelevavano: prevalentemente alcolici, anche costosi, per un ammontare di alcune centinaia di euro. Quando sono stati visti e bloccati non solo non avevano alcuna intenzione di restituire la merce rubata,. Ma hanno anche che usato toni minacciosi col responsabile dell’esercizio commerciale per cercare di intimidirlo. Minacce che non hanno sortito effetto: dopo la denuncia sono scattate le manette con le minacce post furto hanno indotto il pm Laura Brunelli a chiedere al Gip la formalizzazione per i due di accuse di rapina. Avevamo l’obbligo di firma in caserma a Cesenatico per altri reati ancora in sospeso ed in attesa di giudizio. Davanti al gip (difesi dall’avvocato Giorgio Mambelli) la coppia originaria di Varese e Torino ma da tempo “stanziale” a Cesenatico, si sé vista convalidare le manette. Resteranno in cella in attesa del giudizio che, prevedibilmente, avverrà non prima di qualche settimane e con la formula del rito immediato.