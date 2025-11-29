Rotary Club Cesena, ecco il nuovo consiglio direttivo

L’assemblea dei soci del Rotary club Cesena, composta da 97 membri, ha approvato il bilancio consuntivo 2024/2025 e preventivo 2025/2026. Un bilancio a pareggio che mostra l’impegno sociale del sodalizio attraverso i suoi numerosi service sul motto “servire al di sopra di ogni interesse personale”. Nell’occasione la presidente in carica per l’annata in corso, Ombretta Sternini, ha illustrato gli impegni in calendario da qui fino al suo passaggio delle consegne al prossimo presidente, previsto come da tradizione al prossimo giugno. Tra cultura e solidarietà anche i temi su cui saranno chiamati a confrontarsi i relatori delle conviviali già in programma, ma non mancano attività di scambio di amicizia tra i soci attraverso viaggi e soggiorni in alcune città italiane che offrono spunti di conoscenza.

Nel corso dell’assemblea, così come prescrive lo statuto, il presidente incoming Mauro Ravaglia, che a giugno succederà a Ombretta Sternini, ha presentato la propria squadra, ossia il consiglio direttivo che lo affiancherà nello svolgimento della sua annata. Ne fanno parte Barbara Burioli, Anna Grazia Giulianelli, Luca Manuzzi, Magalì Prati, Mirko Viroli, Paolo Zanfini. Inoltre Matteo Leonardi avrà funzione di segretario, Ivan Gentili svolgerà il ruolo del prefetto, Giorgio Giovannini sarà il tesoriere, Francesco Zanotti l’istruttore del club. Presidente per l’annata successiva, quella 2027/2028, è stato eletto Paolo Borghetti, ingegnere civile e ambientale, attivo nella progettazione di infrastrutture di trasporto pubblico su ferro, nella progettazione stradale e nella progettazione di architetture commerciali e civili.