Roncofreddo. In vendita la storica dimora “I Quattro Passeri”

È sul mercato “I Quattro Passeri”, struttura ricettiva nella zona di Santa Paola che la famiglia Samorè gestisce da diciotto anni.

L’edificio di fine Ottocento fu acquistato dai coniugi Sergio e Mirna Samorè, che lo ristrutturarono con un team di artigiani specializzati, mantenendo pareti in pietra di fiume, pavimenti e arredi antichi. Dalla terrazza si ammira tutta la riviera romagnola, dal mare Adriatico alle colline verdeggianti.

Nel 2007, i figli Stefano e Raffaella trasformarono la dimora in struttura ricettiva con camere e suite, zona benessere con sauna, piscina e un parco privato di tre ettari tra vigneti e percorsi naturalistici. La proprietà ha ospitato turisti italiani e stranieri, inclusi personaggi famosi del cinema come Salvatores, Bisio e Rossi.

Oggi i Samorè, impegnati in altre attività professionali, hanno deciso di vendere. “L’auspicio è trovare chi sappia valorizzare questa splendida dimora storica, ideale per proseguire l’attività turistica o ricavarvi una villa unica sul territorio”, spiega Stefano Samorè.

La richiesta è di 1 milione e 950mila euro. La compravendita è affidata a Marco Maietta del Gruppo I Service.