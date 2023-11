Riforma dello sport: giovedì 30 novembre un incontro a Cesena

Cesena accende i riflettori sulla riforma dello sport e del lavoro sportivo, conosciuta anche come “Riforma Spadafora”, entrata in vigore il 1° luglio scorso. L’appuntamento, promosso dall’Amministrazione comunale e dal Consorzio Romagna Iniziative, è per giovedì 30 novembre, dalle ore 18:30 alle ore 20:30, nella Sala Conferenze del Club Ippodromo.

Si tratta di un momento pubblico di riflessione, analisi e confronto, a ingresso gratuito, a cui interverranno il vicesindaco e assessore allo Sport Christian Castorri e il Presidente del Consorzio Romagna Iniziative Marco Fabio Rondoni. Gli interventi saranno coordinati da Federico Loda, docente della Scuola Regionale dello Sport Veneto, esperto in materia anche per aver assunto incarichi in Federazioni Sportive Nazionali.

La nuova Riforma dello Sport introduce novità particolarmente rilevanti per il mondo sportivo. Le Associazioni sportive sono tenute ad ottemperare a una serie di importanti modifiche, da quelle statutarie alla nuova regolamentazione per tutte le figure che gravitano e lavorano nello sport. Il Comune di Cesena, in collaborazione con il Consorzio Romagna Iniziative, si impegnano a supportare le associazioni sportive del territorio nel percorso di trasformazione del mondo dello Sport legato alla nuova riforma.

L’incontro sarà l’occasione per un approfondimento attento e minuzioso, ma anche un momento di confronto e dialogo per le società, associazioni sportive dilettantistiche ed enti no profit che dovranno affrontare le diverse novità che riguardano in larga parte l’inquadramento professionale di chi lavora nello sport e il loro rapporto con le società sportive. Per entrare nel merito del dibattito che coinvolge tutte le ASD saranno affrontate le tematiche principali sulla riforma del lavoro sportivo, con esempi pratici per le associazioni dilettantistiche.

La partecipazione è libera è gratuita. Si richiede preventiva registrazione all’indirizzo info@romagnainiziative.it