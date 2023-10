Retrogaming, giochi e cosplayer : alla Fiera arriva “Gamics Cesena”

Senza bisogno di scomodare festival ormai leggendari come “Lucca Comics & Games”, che coinvolgono una città intera, anche a Cesena si prova a lanciare in fiera a Pievesestina una manifestazione dedicata al mondo dei fumetti e dei giochi a 360 gradi. Si terrà il 2 e il 3 dicembre e avrà una peculiarità: l’allestimento di un’area dedicata ai videogiochi arcade senza eguali in Italia per dimensioni. Potrà contare su un centinaio di console vintage questo tuffo nel “retrogaming”, che farà battere i cuori dei nostalgici di quella generazione di ragazzi che passava tante ore a cimentarsi in sfide con “Pac-man” e “Space Invaders”, prima nelle sale giochi e poi davanti ai primi leggendari computer “Commodore”. Ma quel mondo, come si è visto anche in qualche evento, piccolo ma ben fatto, che lo ha valorizzato qualche anno fa all’interno del Foro annonario, sa affascinare anche gli amanti odierni dei videogame.

“Gamics Cesena”, il nome scelto per la manifestazione in programma alla fiera nel primo fine settimana di dicembre, al di là della chicca dell’arcade, promette di essere elettrizzante per tutti gli appassionati di quel pezzo di cultura pop che ruota attorno a giochi, fumetti e anche gli ormai immancabili cosplayer, persone che si travestono, spesso in modo magistrale, dai loro personaggi preferiti delle saghe fantasy o di film e cartoons cult.

Su una superficie di 16mila metri quadrati troveranno spazio numerosi stand pieni di gadget e comics, ma anche tante aree di intrattenimento. Oltre ai videogiochi d’antan, ci saranno oltre cento cabinati da sala giochi.

Ma il gioco non è solo elettronico, e così c’è grande attesa per un angolo dedicato ai mattoncini, a partire dai mitici “Lego”, su una superficie di 2mila metri quadrati.

Un’altra attrazione molto attesa è una sorta di “artist valley” dove si potranno conoscere 30 autori di fama internazionale e non mancheranno i workshop.

Poi, ancora, sono in programma show dal vivo con doppiatori, sigle dei cartoni animati e panel sulla tv dei ragazzi. Infine, tra le ultime tendenze, “esotiche” e ultramoderne al tempo stesso, che animeranno la fiera del 2 e 3 dicembre, ci sarà la K-pop, sigla che sta per “Korean popular music”, musica popolare della Corea del Sud.