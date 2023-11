Regia da Cesena per un mercatino che serve a dare un po’ di ossigeno a chi ha difficoltà economiche

Il mercatino dell’usato nato una decina di anni fa su iniziativa di Mara Zani e del gruppo famiglie del condominio Casabella sta diventando sempre di più una piccola ma preziosa occasione per un numero crescente di famiglie in difficoltà. Non a caso, mentre di solito veniva sospeso a partire da settembre, quest’anno si è deciso di proseguire fino a novembre, perché se ne è avvertito il bisogno. L’iniziativa vuole essere un modo per svuotare cantine e garage da cose che non si usano più, rimettendole in circolo, ma soprattutto per racimolare qualche soldo. Passato ora sotto la regia del gruppo “Cerco Offro Cesena”, viene organizzato nell’ultimo fine settimana del mese, dalle 10 alle 17. Dopo l’appuntamento di ieri, oggi si replica, sempre a Capocolle, nel piazzale dell’azienda “MondoSofa”, che mette gratuitamente i propri spazi privati esterni a disposizione dei “venditori improvvisati” che si fanno avanti. Vi si può trovare davvero di tutto. Nei momenti più partecipati si è arrivati ad allestire quasi 70 banchi.