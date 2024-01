Rap offensivo e rissa e coltellate tra gang di Cesenatico: in 4 ancora a processo di 15 coivolti

La maggior parte dei protagonisti della maxi rissa tra bande di ragazzini scoppiata a ridosso di piazza Andrea Costa all’inizio dell’estate 2020, ha già chiuso il suo iter con la giustizia. Tra minorenni e maggiorenni, erano una quindicina le persone identificate e denunciate dai carabinieri di Cesenatico, dopo una lunga indagine fatta di audizioni di persone coinvolte o informate dell’accaduto, e visione di immagini e filmati girate con gli smartphone e presi dalle telecamere di sicurezza poste sia a ridosso del grattacielo che nelle zone dei giardini al mare.

A processo in 4

A distanza di tre anni e mezzo circa a processo, davanti al giudice Sonia Serafini, restano soltanto 4 persone. Si sono opposte al decreto penale di condanna che avevano ricevuto dal Gip, perché convinte che possa emergere in aula la loro piena innocenza. Discolpa soprattutto legata al fatto che intervennero nell’accaduto subendone conseguenze pesanti dal punto di vista fisico; e che il loro intervento era dovuto al tentativo di salvare un ragazzo che veniva in quel momento selvaggiamente pestato da tanti altri coinvolti.

Scontro e ferita da taglio

La vicenda ebbe ampia eco nelle cronache. Anche perché uno de protagonisti fu accoltellato ad una natica: colpito forse con dei cocci di bottiglia o con un coltello. Da una mano che comunque è rimasta nelle indagini ignota.

Quelle risse, all’apparenza tra gang rivali che avevano trovato modo di venire alle mani per motivi in quel momento ignoti, fu la prima di un’estate caldissima sotto il profilo degli scontri fisici tra minorenni o neo maggiorenni a ridosso di piazza Costa. Scontri e risse che portarono alla decisione di rinforzare la “guardia serale e notturna” a ridosso di del grattacielo. Sia con pattuglie dei carabinieri che con l’ausilio di polizia locale e vigilantes privati.

Offese col rap

Il processo ora ai 4 imputati alla sbarra (difesi dall’avvocato Raffaele Pacifico) ha reso necessaria l’audizione degli investigatori all’epoca al lavoro. Dalle loro testimonianze è emerso anzitutto il gran numero dei coinvolti negli scontri: tutti minorenni o poco più che maggiorenni con anche alcune presenze femminili. Nel contesto è venuta a galla anche la motivazione che aveva scatenato le botte. Bande rivali presenti stabilmente a Cesenatico e rese visibili anche da video sui social (alcuni gruppi con nomi evocativi ed accattivanti come “Blod_Brothers_97” o “Criminal_Casablanca_04”) erano impegnate in zona piazza Costa anche in “sessioni rap”. Sconfinate velocemente in dissing: slang afroamericano derivante dalla parola disrespecting (mancare di rispetto). L’utilizzo di questa espressione si è diffuso a livello internazionale anche nei paesi di lingua non inglese, soprattutto in ambito musicale. Per quanto riguarda hip hop e rap, vengono definiti “diss song” o “diss track” brani che hanno il principale scopo di offendere, prendere in giro o criticare una persona o un gruppo di persone specifiche. Ed era quanto accaduto quella sera in piazza Costa. Canzoni inventate e cantate a squarciagola con offese tra gruppi rivali che erano presenti in zona.

Pestaggio

Vi fu una prima lite solo verbale. Poi un gruppo numeroso intercettò e bloccò a poca distanza un oggi 23enne, S.C.: lo circondarono in tanti ed iniziarono a picchiarlo senza che potesse difendersi, sopraffatto dagli “avversari” che lo pestavano.

Per cercare di salvarlo dal linciaggio intervennero in tanti e si aprì un confronto “tutti contro tutti” che ha coinvolto una ventina di persone. La maggior parte delle quali (identificate e denunciate dai carabinieri dopo lunghi mesi d’indagine) ha accettato un decreto penale di condanna; o ha patteggiato o ricevuto condanne in Abbreviato. In pochi sono stati completamente prosciolti o hanno visto archiviata la propria posizione.

I quattro imputati nell’aula di Forlì del giudice Serafini (Pm Elisa Faenza) furono i primi a cercare di salvare dal pestaggio S.C.

V.F. e R.S. da quanto ripercorso finora in aula, riuscirono nell’intento di intervenire a salvaguardia del pestato senza riportare gravi conseguenze. N.F. fu accoltellato ad una natica da una persona mai identificata con certezza. S.P. subì a sua volta parecchie percosse. Ad indagini chiuse i quattro si trovarono raggiunti da un decreto penale di condanna da 3.300 euro a testa. Al quale, tramite l’avvocato Raffaele Pacifico, hanno fatto opposizione.

Intervenuti per soccorrere

La tesi perseguita dalla difesa ora nel giudizio ordinario è che non fossero parte della rissa. Ma che vi siano finiti coinvolti proprio nello slancio di salvare la prima persona che stava subendo un linciaggio da un gran numero di coetanei. Alla prossima udienza si proseguirà nella ricostruzione dei fatti vista dai quattro imputati e verrà terminata l’istruttoria con le audizioni degli ultimi testimoni. Solo successivamente ci si avvierà verso la sentenza.