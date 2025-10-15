Raggiri coi bonus bici elettriche in un negozio di Cesena: dei 61 indagati chiesti 8 rinvii a giudizio

Potrebbe diventare meno “imponente” sul fronte del futuro procedimento penale il caso delle truffe sul bonus delle bici elettriche. La Procura ha infatti chiesto l’archiviazione per la maggior parte degli indagati. Una “esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto” dovuta alla presa d’atto di come 53 dei 61 indagati hanno nel frattempo risarcito il danno restituendo i soldi del bonus che avevano ottenuto.

La vicenda sulla quale aveva indagato la Guardia di Finanza era emersa lo scorso luglio. Nella lista dei coinvolti figurano avvocati, ex agenti in pensione, imprenditori, dipendenti di municipalizzate e volti noti di associazioni di categoria. Prevalentemente persone di Cesena, ma non manca nemmeno chi arrivava dal Bolognese per approfittare della “speciale formula di bonus” che un unico rivenditore di biciclette elettriche di Cesena riusciva a garantire.

Per incentivare la mobilità sostenibile, la Regione aveva messo a disposizione 500 euro a fondo perduto per tutti coloro che avrebbero acquistato una bicicletta elettrica, a pedalata assistita o una cargo-bike. Quei soldi per chi abita in una zona alluvionata, come ad esempio Cesena, aumentavano di ulteriori 200 euro messi a disposizione dal Comune.

Per l’accusa il “trucchetto” organizzato o suggerito dal rivenditore di bici poi scoperto dalla Gdf, era quello di sommare, con fatture per altre prestazioni (come pezzi di ricambio) più bonus per un’unica bici. Bastava coinvolgere nella richiesta un parente o un congiunto e moltiplicare quei 700 euro per due, tre o quattro volte e ammortizzare dunque di parecchio i costi di acquisto della bici elettrica nuova.

Indagati il rivenditore di bici e 60 acquirenti (di 26 diverse biciclette) che avrebbero raggirato un ammontare complessivo di 46mila euro a Regione e Comune.

Dopo l’indagine della Guardia di Finanza 53 degli indagati si sono pian piano spontaneamente prestati a restituire immediatamente le somme che avevano avuto come bonus. Per queste persone, non essendoci più un formale danno concretizzatosi alle casse dell’amministazione pubblica, il pm che coordina l’inchiesta, Vincenzo Bortolozzi, ha chiesto l’archiviazione della vicenda per l’articolo 131 bis del codice penale.

Richiesta di rinvio a giudizio invece per gli unici 7 clienti che non hanno restituito il contributo. E per il proprietario del negozio di bici che per le accuse “coordinava” i raggiri da mettere a segno.