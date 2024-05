Il 14 maggio 2023 Emilia-Romagna Meteo mise in guardia su “una delle perturbazioni più forti degli ultimi anni in un momento molto delicato”. Una previsione che purtroppo si rivelò pienamente centrata: “Questo non è allarmismo, ma realismo, la situazione potrebbe essere molto delicata. Mi raccomando, seguite le regole della Protezione Civile e dei Comuni. Le auto non mettetele nelle zone più basse o nei garage”.