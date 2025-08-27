Quartieri e futuro: le richieste dei Presidenti per il nuovo regolamento di Cesena

Se nella forma i presidenti di quartiere riconoscono “i principi cardine espressi dal Quartiere, quali ascolto continuo della comunità, capacità di percepirne l’evoluzione e di individuarne le problematiche” è l’aspetto sostanziale a destare qualche dubbio. Ossia, la possibilità per i Consigli di “incidere attraverso le proposte”. È quanto emerge dal confronto avuto dalla quarta Commissione consiliare con il Collegio dei presidenti di quartiere sulla struttura e sul contenuto della bozza del nuovo regolamento redatta dall’amministrazione seguendo le indicazioni raccolte dai questionari sottoposti alla cittadinanza. E che sta trovando forma durante l’estate per essere votato nel primo Consiglio comunale di settembre.

Consigli

Tra i presidenti molti si chiedono “quali strumenti si potranno utilizzare” per attuare la “democrazia partecipata” cui fa riferimento la bozza e in quali termini concreti si articolerà la “collaborazione con l’amministrazione”. Perplessità dalle quali scaturisce la richiesta di “maggiore chiarezza e semplicità nel testo” alla Giunta comunale. Non convince del tutto il Collegio, ma trova l’apertura al dialogo dell’assessore Lorenzo Plumari, nemmeno il limite di massimo 7 consiglieri previsto dalla bozza. C’è chi parla di 12 e chi sostiene che il numero dei componenti vada determinato in base “alla popolosità del quartiere”. E che debba comprendere solo “residenti che conoscano e vivano quotidianamente la realtà”. Diversamente da quanto indicato nel documento dove non vengono posti vincoli all’elettorato attivo e passivo. Lasciando spazio a tutti coloro che abbiano compiuto 16 anni. “Andrebbe posto un argine alle candidature: cosa succederebbe se venissero eletti 7 sedicenni? Chi si assumerebbe le responsabilità?” chiede retoricamente un presidente. Infine, il Collegio porta all’attenzione dell’amministrazione che “alcuni quartieri sono compresi anche in aree artigianali e industriali”. Pertanto, suggeriscono di prevedere “la presenza di un membro delle zone produttive nei Consigli dei quartieri coinvolti”.

Pareri

Tra gli argomenti più delicati e nevralgici c’è quello dei pareri. Appurato che non potranno mai avere valore vincolante perché, per legge, spetta ad organi tecnici, all’unisono i presidenti - appoggiati anche dai commissari di opposizione - chiedono alla Giunta l’eliminazione dal testo dell’inciso “quando richiesto dall’amministrazione”. “Quando si rimanda tutto alla amministrazione - segnala un presidente - i quartieri vengono sviliti. Senza un potere decisionale discutiamo del nulla”. Una collega, più moderatamente, propone di inserire “l’obbligatorietà, da parte dell’amministrazione, di richiedere “dei pareri per i progetti che avrà intenzione di attuare nei singoli quartieri”.