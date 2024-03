Protesta dei trattori: incontro col sindaco di Cesena per portare le necessità in Regione ed in Consulta agricola

I trattori dalla protesta sulle strade di Cesena, della provincia e anche di Roma, sono tornati nei rispettivi capannoni, pronti per quando serviranno al consueto lavoro nei campi. Ma la protesta agricola e le necessità di chi produce cibo e sostentamento per tutte le famiglie (che almeno tre volte al giorno si mettono a tavola) sta proseguendo, pronta anche lontana dalla ribalta stradale e dei cartelli di rumorosa protesta, ad inseguire le necessità sempre più pressanti di tutto il comparto.

Ieri pomeriggio per un paio d’ore una piccola delegazione di quella che nelle scorse settimane era stata la protesta più vivace nata in provincia, ha incontrato il sindaco Enzo Lattuca (sfruttandone la doppia veste di presidente della provincia) per fare il punto della situazione e pianificare il prossimo futuro di tavoli istituzionali su cui far valere anche la voce dell’agricoltura locale.

«Al sindaco - spiegano dalla delegazione agricola - abbiamo anzitutto annunciato come il 19 marzo nascerà l’ente “Agricoltori italiani” a livello romagnolo. Che avrà così i suoi referenti che potranno interfacciarsi assieme alle altre Regioni con Governo e, di conseguenza, con l’Unione Europea. Poi abbiamo ribadito quelle che sono le problematiche locali su cui lavorare».

Lattuca, intervenendo alla tre giorni di protesta pubblica a Pievesestina, aveva già chiarito come gli enti locali non possano legiferare in materia agricola. Ma come, istituzionalmente, avrebbe potuto far valere i propri contatti per aprire tavoli a un livello istituzionale superiore.

«Abbiamo dettagliato quelle che sono le problematiche da risolvere con le quali ci scontriamo. Che sono differenti tra pianura e altre zone e che, sulle colline e in montagna, spesso sono anche maggiori. Anzitutto serve arrivare ad un miglioramento della redditività per chi lavora in campagna. L’esempio classico che portiamo sempre è come ora il grano ci venga pagato 19 euro al quintale; e come spesso anche nel cesenate si spenda di più di quella cifra per produrlo arrivando anche a 24-25 euro. È solo l’esempio più semplice da intuire. Il sindaco ha ascoltato le nostre richieste e si è prodigato da subito per farci incontrare, sugli stessi temi, l’assessore regionale all’agricoltura Alessio Mammi. Ci è stata data la disponibilità. Anche se ancora non sappiamo se l’incontro ci sarà prima o dopo Pasqua».

Gli agricoltori hanno intavolato anche argomenti strettamente localizzati su Cesena e il suo comprensorio.

«La consulta agricola a Cesena da tempo non ha una attività di particolare rilievo. Al sindaco abbiamo chiesto non solo che torni a diventare un organismo operativo ed attivo ma che possa anche avere al suo interno agricoltori. Spesso la politica e gli organismi che ne sono emanazione diretta non hanno una conoscenza puntuale di quelle che possono essere le dinamiche legate al lavoro e le relative problematiche. Qualcuno di noi all’interno della consulta potrebbe dunque dare chiavi di lettura e prospettive diverse su cui lavorare, per un futuro migliore. Anche a livello territoriale».