Protesta agricola a Cesena: incontro dell’area montana: «Pronti a scendere in strada»

Era strapieno mercoledì sera il teatro Dolcini di Mercato Saraceno. È qui che si sono riuniti in assemblea gli agricoltori di montagna che aderiscono alle proteste che in Italia e in diversi paesi europei stanno vedendo contadini e allevatori, manifestare nelle strade e nelle piazze a bordo dei loro trattori. Con loro sul palco per manifestare vicinanza c’erano anche i sindaci Monica Rossi di Mercato Saraceno e Enrico Cangini di Sarsina.

Associazioni ancora assenti

«Erano quasi tutti contadini e allevatori di queste zone di montagna, ma qualcuno arrivava anche da Cesena», spiega Loris Mengozzi, che fa parte del gruppetto che sta provando ad alimentare e coordinare la protesta a livello locale. L’assemblea era autogestita, «Le associazioni degli agricoltori continuano a osteggiare questa protesta, anzi fanno pressione sui loro associati perché non aderiscano», spiega amareggiato e non a caso il rapporto con le associazioni è stato uno dei temi affrontati nella serata di mercoledì.

Pronti alla mobilitazione

Lo scopo dell’assemblea era quello di fare il punto sulle rivendicazioni da portare avanti, di aggiornarsi su come sta evolvendo la protesta nel resto della regione e in Italia e soprattutto decidere insieme i prossimi passi e l’intenzione emersa dall’assemblea è quella di organizzare una mobilitazione anche a Cesena probabilmente su tre giorni. Un presidio ulteriore rispetto a quello organizzato per la giornata di oggi, a testimonianza del fatto che il movimento di protesta è sì spontaneo ma anche un po’ frammentato. «Stiamo definendo i dettagli, vogliamo fare le cose in regola e stiamo chiedendo tutti i permessi», spiega Mengozzi.

A tutela della montagna

Erano quasi 150 gli agricoltori che hanno partecipato all’assemblea, quella che rivendicano è la loro specificità di imprenditori agricoli di montagna, la consapevolezza che spesso la politica europea ma anche nazionale non riesca a cogliere quanto sia diverso e più difficile lavorare in contesti dove le rese sono minori e i redditi resi ancor più precari dai cambiamenti climatici. «Chiediamo che venga tutelata la montagna - spiega Mengozzi - una volta almeno c’erano le comunità montane».

La Pac da cambiare

Alle istituzioni europee chiedono politiche agricole che tengano conto della realtà con cui loro fanno i conti tutti i giorni: «Qua le rese sono molto più basse: il grano è ai minimi storici, il foraggio con l’alluvione è stato di pessima qualità e i rezzi sono scesi, anche chi fa ciliegie ha raccontato che la messa al bando di alcuni agrofarmaci ha messo in crisi le produzioni. C’è il problema della siccità e poi ci sono le cavallette che da qualche anno a questa parte si mangiano il secondo taglio del foraggio». Contestano politiche pensate per le grandi produzioni estensive di pianura che non hanno senso quando imposte anche in contesti come quelli in cui lavorano loro: «Le rotazioni, l’obbligo di tenere il 4% incolto non ha senso nel nostro caso. In montagna tutte le aziende sono strutturate con un 15-20% a prato e poi parliamo di zone dove si fa 1, massimo 2 raccolti».

Le richieste al Governo

Al Governo italiano, invece, «Chiediamo visibilità e dignità per agricoltori e allevatori, e una vera tutela del prodotto italiano. È inutile elogiare il marchio made in Italy se poi il prodotto viene solo trasformato in Italia. Se quel marchio lo applichi anche a prodotti realizzati con materie prime che costano decisamente meno perché prodotti in contesti con molte meno regole e tutele per la salute e la qualità allora diventa concorrenza sleale per chi quelle regole le rispetta».