Procede il cantiere della scuola Viale della Resistenza a Cesena: gli studenti ci torneranno a gennaio

Un intervento di quasi 3 milioni di euro teso a restituire spazi più sicuri, accoglienti e belli a studenti e insegnanti. Proseguono i lavori nel cantiere della scuola secondaria di primo grado “Viale della Resistenza”, dell’ammontare complessivo di 2.890.000,00 euro, di cui 990 mila euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (compreso l’ulteriore finanziamento del 10% dovuto all’aumento dei costi di produzione) e 1.600.000 euro del Comune. Così come per la primaria “Munari” di Sant’Egidio, oggetto di un importante intervento di ristrutturazione rivolto a rafforzare l’efficienza strutturale ed energetica, anche in questo caso si tratta di un edificio edificato negli anni ’70, caratterizzato da una mancata connessione tra tutti gli elementi strutturali. Per questa ragione, l’Amministrazione comunale di Cesena ha dato avvio a un significativo intervento di ristrutturazione per la riduzione del rischio sismico all’avanguardia, con il rafforzamento dei plinti di fondazione e l’installazione di isolatori sismici, e di efficientamento energetico.

“Seguendo il cronoprogramma condiviso dalla ditta esecutrice – commenta il Sindaco Enzo Lattuca –procedono regolarmente i lavori nella scuola di Viale della Resistenza, a Torre del Moro. È una delle scuole medie più importanti e maggiormente popolate della nostra città interessata da un intervento realmente importante che ha comportato, per un intero anno scolastico, il trasferimento di studenti e insegnanti a palazzo Mazzini Marinelli, in centro storico, dove rimarranno per i prossimi quattro mesi. I lavori procedono: questa diventerà una scuola nuova perché sarà resa sicura dal punto di vista sismico, efficiente dal punto di vista energetico, e ancora più accogliente per le ragazze e le ragazzi e per tutti coloro, insegnanti e personale, che torneranno a popolarla dal prossimo gennaio. Attraverso i finanziamenti Pnrr assegnati al nostro Comune – prosegue il Sindaco – abbiamo avuto modo di potenziare ulteriormente il nostro impegno sul fronte scolastico programmando e definendo, d’intesa con le dirigenze scolastiche, lavori di ristrutturazione edilizia, messa in sicurezza, miglioramento sismico ed energetico dei plessi scolastici. Il progetto della scuola di viale della Resistenza ne è la dimostrazione: la nostra città potrà contare di un edificio riqualificato integralmente, ampliato, e maggiormente rispondente alle esigenze della popolazione scolastica”

Progettare nuove scuole e lavorare su una modernizzazione delle stesse, già esistenti, significa investire sul futuro del territorio e sulla crescita dei giovanissimi che frequentano questi spazi. Sulla base di quanto emerso in occasione del sopralluogo eseguito dal Sindaco, dagli Assessori alla Scuola e ai Servizi per l’infanzia, Maria Elena Baredi, e ai Lavori Pubblici, Christian Castorri, del dirigente scolastico Donato Tinelli e di Roberto Ceccarelli, project manager Pnrr del Comune, nel corso di questi mesi si è proceduto con l’esecuzione, nei tre piani, delle seguenti opere: rinforzo delle fondazioni tramite il posizionamento di oltre cento micropali; ricucitura delle connessioni mediante piastre in acciaio, esecuzione di setti in cemento armato necessari all’irrigidimento della struttura, irrigidimento delle travi. Sono stati realizzati inoltre sistemi efficaci e resistenti per il consolidamento di muri di sostegno, paratie e fronti di scavo: è questo il caso della collocazione delle barre in lega di acciaio Dywidag, dotata di un’elevata resistenza alla trazione.

Contestualmente si è proceduto con l’installazione di nuovi impianti elettrici e di distribuzione del riscaldamento. Nelle prossime settimane i lavori proseguiranno sul fronte dell’efficientamento energetico mediante la realizzazione del cappotto termico, la realizzazione di nuovi infissi e di altre prestazioni energetiche.

L’attuale edificio adibito a Scuola secondaria di Primo Grado, e sede della segreteria didattica ospita 22 aule, oltre ad alcuni spazi integrativi e laboratori, e alla ciclofficina esterna. La collocazione delle aule, con superfici limitate, ha comportato l’utilizzo degli ambienti destinati originariamente a laboratorio, penalizzando in tal modo l’attività didattica. Lavorando al progetto, l’Amministrazione comunale si è posta l’obiettivo di un adeguamento strutturale degli spazi, rispondendo alle attuali esigenze didattiche, ma anche degli standard energetici attuali, per quel che riguarda l’efficienza dei consumi.

Oltre agli interventi di miglioramento sismico, al rifacimento dei pavimenti e dei rivestimenti, alla sostituzione degli infissi, il nuovo edificio sarà dotato di un sofisticato sistema di illuminazione che assicurerà massimo comfort visivo e notevole risparmio energetico attraverso l’installazione di sistemi di controllo dell’intensità luminosa all’interno dei vari ambienti, adottando anche eventuali sistemi a controllo motorizzato degli oscuramenti e schermature / tende automatizzate e/o dispositivi di protezione solare regolabili.