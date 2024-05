Il patto per Cesena di Pri e Azione: «Saremo il perno riformista»

«La nostra spalla al centro, riformista e capace di parlare ai moderati», un punto di «equilibrio politico» della coalizione del centrosinistra. Così ieri mattina il sindaco uscente e candidato per il secondo Mandato Enzo Lattuca ha presentato Patto per Cesena, il progetto politico che unisce il Partito Repubblicano e Azione di Carlo Calenda nell’evento organizzato al circolo Pri di Villachiaviche a cui hanno partecipato tra gli altri anche l’assessore e candidato del Pri Luca Ferrini, il senatore Marco Lombardo di Azione, alcuni dei candidati di Savignano, Gambettola, Mercato Saraceno e il candidato al parlamento europeo Mario Raffaelli.

«Ho avuto la fortuna, da sindaco, di non aver mai dovuto perdere nemmeno un giorno di lavoro a risolvere gelosie e scontri tra gli assessori della mia giunta. Quando capitava di non essere d’accordo tra forze della coalizione ci siamo messi al tavolo e abbiamo cercato insieme di volta in volta la soluzione», così Lattuca risponde alla critica di aver fatto una coalizione «troppo larga». «Casali lo chiama il campo fluido, dando prova anche di una certa ossessione della destra per il gender, la verità è che la nostra coalizione non è un pollaio né una caserma, ci confrontiamo, discutiamo e abbiamo sempre dimostrato di saperci occupare prioritariamente del bene della città». «Non ho dubbi - ha aggiunto Lattuca - che ci siano le condizioni per continuare a dividere la strada e governare bene la città, ho pochi dubbi e solide speranze che si possa fare anche a livello regionale, di cui presto dovremo cominciare a parlare, così come credo che si debba cominciare a parlare del livello nazionale: queste elezioni europee ci dimostreranno che non c’è una maggioranza di centrodestra nel Paese e questo ci impone di proporre una alternativa di governo».

A Cesena è nato il simbolo oltre che il progetto politico di “Un patto per”. Esperienza che è stata replicata a Savignano, con una lista, a Gambettola e Mercato Saraceno con dei candidati nelle liste del centrosinistra, ma anche fuori provincia: a Lugo, a Reggio Emilia, a Pesaro. «È un progetto - è intervenuto il senatore Marco Lombardo - che abbiamo costruito nel tempo, e che continuerà a crescere perché basato su una condivisione di valori. Non è una lista di scopo ma un patto che durerà anche dopo le elezioni, saremo il perno riformista di questa coalizione». Promettono non fedeltà, ma lealtà a Enzo Lattuca e alla coalizione. Una coalizione, in effetti più larga e in questo senso sfidante, ma che si è trovata attorno ad un programma «che abbiamo scritto insieme», sottolinea Luca Ferrini che sollecitato sull’ingresso del M5s fa notare: «Non si può non notare che c’è stata una rivoluzione nei 5 stelle e nella direzione del buon senso. Hanno chiesto loro di entrare nella coalizione, riconoscendosi nel programma e nel candidato sindaco».