Previsioni economiche al rialzo in provincia di Forlì-Cesena: ma con dati più contenuti rispetto ad inizio anno

Gli scenari di previsione economica per il territorio elaborati dalla Camera di Commercio continuano a dare segnali positivi. Anche se quelli che arrivano dai ricalcoli effettuati nel mese di aprile non sono apprezzabili allo stesso livello di quanto lo erano ad inizio anno ed in particolar modo nei conteggi di gennaio.

Un incremento moderato del valore aggiunto comunque c’è: sia in provincia di Forlì-Cesena che per quanto concerne il territorio di Rimini: panorami che sono stati esaminati nel dettaglio da Prometeia - Unioncamere Emilia-Romagna

In provincia

I dati previsionali per il 2024 (il, riferimento è agli Scenari Prometeia di aprile) per il territorio di Forlì-Cesena rilevano un incremento del valore aggiunto pari allo 0,5% (in termini reali), inferiore al dato regionale (+0,7%) e nazionale (+0,6%). Il valore aggiunto per abitante è stimato in 30.700 euro, dato superiore al contesto nazionale (27.800 euro) ma più contenuto rispetto al dato regionale (33.600 euro).

Chi cala e chi cresce

A livello settoriale, per il 2024 si stima una flessione della ricchezza prodotta in Agricoltura (-2,3%), Industria (-0,4%) e Costruzioni (-5,4%), mentre per i Servizi è stimata una crescita (+1,5%).

Rispetto alle precedenti previsioni Prometeia (quelle che erano state rese note lo scorso gennaio), le stime di crescita del valore aggiunto per il 2024 sono di fatto confermate, mentre il 2023 è rivisto al rialzo (da +0,2% del documento di gennaio a +0,9% delle attuali).

L’export per il 2024 è previsto in crescita (+4,5%) (sempre in termini reali), con una dinamica superiore al trend regionale (+2,9%) e nazionale (+2,4%).

In casa

Il reddito disponibile delle famiglie (a prezzi correnti) del territorio della provincia è previsto in crescita del 3,8% (esattamente come il +3,8% di tutta l’Emilia-Romagna, e superiore al +3,6% del resto d’Italia), con un trend superiore all’ultimo dato dell’inflazione e alla relativa inflazione acquisita per il l’anno in esame.

Sul lavoro

Sul fronte del mercato del lavoro, nel 2024 la provincia di Forlì-Cesena, a fronte di una contrazione delle forze di lavoro (-0,2%) e di un incremento degli occupati (+0,8%), sarà caratterizzata da tassi di attività (74,1%) e di occupazione (71,0%), che si confermano strutturalmente superiori al contesto nazionale ma più contenuti del dato regionale; il tasso di disoccupazione è stimato pari al 4,2%, in diminuzione rispetto al 2023, con un posizionamento migliore del contesto nazionale (7,1%) e regionale (4,4%).

Infine, nel 2024 la produttività per addetto (67.300 euro), prevista sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente, risulta ancora inferiore a quella degli ambiti territoriali di riferimento (73.200 euro in Emilia-Romagna, 68.300 euro in Italia).