Prevenzione ed arte unite a Cesena in memoria di Carlotta Gianni

Un’opera per unire solidarietà, prevenzione e arte. Nel giorno del suo compleanno, è stata inaugurata una scultura dedicata a Carlotta Gianni, ingegnera cesenate scomparsa prematuramente nel 2021 a causa di un arresto cardiaco.

L’anno successivo nacque l’iniziativa “Ci vuole cuore”, nome ripreso da un motto che ripeteva spesso Carlotta.

L’intenzione iniziale era quella di acquistare un defibrillatore da posizionare nel centro della città. Ma dato l’enorme successo della campagna di crowdfunding (284 donatori e oltre 14mila euro raccolti), non solo è stato possibile installare, nel 2023, due defibrillatori (uno in piazza Almerici e l’altro, donato dalla Bbc Romagnolo nei Giardini Savelli), ma anche realizzare l’opera d’arte svelata ieri.

L’artista cesenate Marcantonio ha realizzato “Cuore con Orchidea”, che è stata posizionata all’esterno del Palazzo del Ridotto.

«Ringraziamo la famiglia per questo regalo - esordisce così il vicesindaco Christian Castorri - È stato difficile scegliere dove collocare l’opera, e dopo vari confronti in Comune e con la famiglia, abbiamo scelto di posizionare in uno dei luoghi più vissuti e frequentati».

«Animati dal desiderio di trasformare questo pensiero di perdita in speranza, abbiamo voluto realizzare qualcosa di bello per il suo ricordo e per Cesena, che unisse la solidarietà e la prevenzione con l’arte - Andrea Mucciante, compagno di Carlotta - e dato l’amore per l’arte abbiamo pensato di regalare questa scultura».

Per realizzare l’opera è stato coinvolto Marcantonio, artista cesenate conosciuto in tutto il mondo, e molto apprezzato da Carlotta, che possedeva altre sue opere. Lo stesso Marcantonio, che ha iniziato a scolpire cuori dal 2007, ha spiegato poi la sua opera.

«Il cuore è vita ed è tanto altro, ci fa vivere la passione, l’emozione, l’amore e la bontà, è così carico di significato da essere già simbolo di sé stesso. ‘Cuore con Orchidea’, in ricordo di Carlotta, il cuore germoglia, è un cuore florido pronto a dare e, al contempo, ci ricorda che tutto è figlio di una stessa natura, fiori ed esseri umani, tutto è collegato. Ci ricorda che le vene sembrano radici e che quindi la bellezza è anche riconoscersi in ciò che stiamo osservando, anche se sembra diverso da noi».

L’inaugurazione è avvenuta durante un’altra iniziativa dedicata alla prevenzione, la “Settimana Viva!”, proprio in piazza Almerici, dove operatori di Croce Rossa Italiana, Anpas e Misericordie d’Italia mostrano le manovre di rianimazione cardio polmonare, utili in casi di arresto cardiaco.