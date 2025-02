Potature pericolose “abbandonate” nel parco di Serravalle a Cesena

Mucchi di rami residuo di potatura pericolosamente “abbandonati” ai giardini di Serravale. È la protesta che arriva dai fruitori dell’area e dai residenti confinanti il parco. «Tre settimane fa - spiegano - sono state effettuate delle operazioni di potatura dei tanti alberi nei giardini. Tre mucchi di legname sono da allora abbandonati in zona. Servirebbe rimuoverli alla svelta. Possono diventare un pericolo per i bimbi che giocano nel parco e, con le mal frequentazioni notturne, potrebbero diventare anche terreno fertile per incendi dolosi».