Possibili disservizi alla rete idrica di alcune zone di Cesenatico per la riparazione di una condotta

Hera informa che a causa della riparazione di una condotta oggi, mercoledì 3 gennaio dalle ore 17.30 fino alla mattinata seguente, saranno possibili alcuni disservizi nella rete idrica nelle località di Sala di Cesenatico, Villalta, Cella, Borella e in via Cesenatico fino a Bagnarola, nel territorio di pertinenza del comune di Cesenatico. La rottura si è verificata in via Sbarra e coinvolge una condotta di importanza strategica, in gestione a Romagna Acque Società delle Fonti.

Per la riparazione della condotta verranno effettuate delle manovre sulla rete, che potranno causare cali di pressione. Durante tali operazioni e nelle ore successive saranno possibili lievi intorbidimenti dell’acqua, che si risolveranno in poche ore. Si conferma che l’acqua manterrà le caratteristiche di potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico.

L’azienda assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.