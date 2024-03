Poche precipitazioni e nebbia in eccesso nel meteo cesenate che cambia

Poca pioggia intensa, che a meno di un anno dalla devastante alluvione che ha caratterizzato il cesenate e non solo sembra quasi un controsenso.

Troppa nebbia ed ondate di calore abbastanza frequenti. Il panorama del clima e della vivibilità delle varie province e città di grandi dimensioni è stato analizzato nel dettaglio ieri da “Il Sole 24 ore”. Per la Romagna gli esiti sono stati altalenanti: Rimini è 17a, Forlì-Cesena 55a, Ravenna 59a su scala nazionale.

I dati per quanto riguarda la piovosità (è una caratteristica degli studi della meteorologia) vengono stimati su base decennale. E il decennio che viene preso in esame è quello tra il 2011 ed il 2021: di conseguenza l’alluvione 2023 non fa ancora parte della graduatoria ed entrerà a statistica soltanto in futuro.

Non possono comunque essere dimenticati analizzando la “bontà del clima” che caratterizza la Romagna i picchi da 300 millimetri di pioggia in 48 ore che hanno causato l’esondazione di 21 fiumi ed allagamenti diffusi in 37 comuni delle province di Forlì-Cesena e Ravenna la scorsa primavera, con danni per circa 9 miliardi di euro su tutto il territorio.

L’alluvione in Emilia Romagna però è stato solo uno dei fenomeni climatici estremi del 2023 in Italia: il 24 luglio Siracusa ha toccato la temperatura di 47° mentre solo una manciata di ore dopo a Pordenone è caduto il chicco di grandine più grande mai rilevato nel continente. Nella stessa notte, intorno alle 4, la provincia di Milano è stata flagellata da venti oltre i 100 km orari e piogge torrenziali. Segni di un meteo che sta dando problematiche di cambiamenti su tutto il territorio nazionale e non soltanto in Romagna.

Il dettaglio dei dati esaminati dalle classifiche de “Il Sole” dice che Forlì-Cesena per “Soleggiamento” (ossia ore di sole al giorno) è da 57° posto in Italia. L’indice di calore, ovvero gli sforamenti all’anno di temperatura percepita oltre i 30 gradi, vale il 53° posto. Peggiora di un po’ la classifica (56° posto) se si analizza questi sforamenti di ondate di calore quando avvengono per almeno tre giorni consecutivi. Sul fronte degli eventi estremi (e l’ultima alluvione non è stata calcolata come detto, quindi il dato è destinato a peggiorare in futuro) attualmente Forlì-Cesena si colloca al 46° posto in Italia. Si parla di eventi caratterizzati da oltre 40 millimetri di precipitazione per fascia esoraria.

La media estiva di brezza (per quantità di nodi giornaliera) è da 47° posto in classifica. Bene il dato sul confort climatico percepito. ossia i giorni annui fastidiosi sul fronte dell’umidità relativa non sono troppi tanto che Forlì-Cesena è la 23a posizione in Italia. Le raffiche di vento (oltre i 25 nodi) collocano la provincia al 50° posto.

Troppa nebbia: che compare in almeno una fascia esoraria sul territorio talmente spesso da relegare Forlì-Cesena in fondo alla classifica: all’88° posto in Italia.

Troppi per ora anche i giorni freddi con temperatura minori di 3 gradi e la provincia al 70° posto in Italia.

Che il meteo stia negli ultimi tempi riservando delle manifestazioni inattese e “viste di rado” lo si è appurato anche domenica sera. Quando dalle 20 per circa un quarto d’ora a macchia di leopardo, e senza particolari avvisaglie da parte delle previsioni dei giorni precedenti, sulla città si è scatenata una violenta grandinata.

Dopo una mattinata di mite primavera, nel pomeriggio il cielo si era chiuso e attorno alle 16 c’era stata un po’ di pioggia con la temperatura ad abbassarsi, Quindi nuovo sole e temperatura in salita fino alle nuvole cariche della sera, lampi e la grandine che non è stata di uguale intensità e dimensione in tutte le parti nel cesenate.

Il periodo dell’anno agricolo è tale che la grandine caduta ieri non ha messo in difficoltà le piantagioni di alberi da frutto. Diverso il discorso per i campi coltivati a finocchio, insalata e fagiolini.

Il cui danno eventuale dovrà essere stimato con dovizia nei prossimi giorni.