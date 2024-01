Pistola, cocaina e finti buttafuori: la polizia di Ancona ha arrestato un 38enne a Cesena

Aveva approntato un’agenzia di vigilanza e security totalmente abusiva che forniva alle discoteche marchigiane ma anche a quelle emiliano-romagnole ‘buttafuori’ irregolari. La polizia di Ancona lo scorso fine settimana è arrivata a Cesena ed al termine di un’indagine specifica ha arrestato un 38enne di origini bulgare.

Sabato 20 gennaio il personale della questura di Ancona ha eseguito il decreto di perquisizione emesso dalla Procura del capoluogo marchigiano a carico dell’uomo, indiziato del reato di attività di vigilanza-security abusiva.

Il trentottenne aveva allestito a Cesena un’agenzia, priva di qualsiasi licenza prefettizia, che metteva a disposizione in vari locali e discoteche delle Marche, dell’Umbria e dell’Emilia-Romagna, decine di “buttafuori” muniti di tesserini fasulli.

La perquisizione a Cesena ha permesso di rinvenire un coltello tipo “machete”, palette simili a quelle in uso alle forze dell’ordine, manganelli, divise ed indumenti con il logo dell’agenzia raffiguranti un pitbull, con placche riportanti effigi di investigatori privati. Successivamente, la perquisizione è stata estesa agli uffici dell’agenzia, allestiti dal bulgaro in una frazione del cesenate. Qui i poliziotti hanno trovato all’interno di una cassaforte, forzata con l’aiuto dei vigili del fuoco, una pistola semiautomatica Beretta illegalmente detenuta e molte munizioni, assieme a 9 grammi di cocaina, un flacone di anabolizzanti, un bilancino di precisione, oltre ad altro materiale utilizzato per effettuare l’attività abusiva di security. Il 38enne è stato arrestato per detenzione illegale di arma da fuoco e munizionamento ed è stato anche denunciato a piede libero a piede libero per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e possesso di anabolizzanti, oltre alla ricettazione di queste sostanze.