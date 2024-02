Petizione e flash mob per Assange in piazza a Cesena VIDEO

Un banchetto di raccolta firme per chiederne la liberazione. E una sessantina di persone, gran parte delle quali vestite con un tuta bianca, per un flash mob che la pioggia battente non ha smorzato. Ieri in piazza Del Popolo c’è stata la mobilitazione cesenate per Julian Assange: detenuto in un carcere di massima sicurezza in Inghilterra, accusato di aver divulgato documenti riguardanti piani del governo degli Stati Uniti nei suoi programmi di intelligence, sicurezza e guerra. Per Julian Assange si sta tentando di fermare l’estradizione verso gli Stati Uniti «che equivarrebbe a consegnare ai carnefici colui che li ha denunciati». La Corte Suprema ha annunciato la data in cui sarà pronunciato il verdetto: il 20 e 21 febbraio.

Il flash mob in piazza Del Popolo ha visto l’intervento di alcuni attivisti per la liberazione di Assange. Grazie ai quali è stata sviscerata la sua storia di accuse e detenzione a beneficio dei passanti che potevano ascoltarla.