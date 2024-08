Per la Lega serata di gala all’ippodromo del Savio di Cesena

Un sabato sera d’eccezione all’Ippodromo di Cesena dove si è tenuta la tradizionale cena di fine agosto della Lega Romagna. Tra i numerosi presenti due ospiti graditissimi: Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, e Elena Ugolini, candidata alla presidenza della Regione Emilia-Romagna per la coalizione di centrodestra alle prossime elezioni regionali, che hanno premiato il vincitore in due diverse corse. “Impegni istituzionali permettendo, - commenta il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna - assisto con interesse alle corse di cavalli nella splendida cornice dell’Ippodromo del Savio, un esempio di eccellenza e di grande effetto dell’ippica italiana da promuovere come una delle esclusive specificità della Romagna anche dal punto di vista turistico. Per questo motivo, da qualche anno, organizziamo un evento a bordo pista con amici, soci e simpatizzanti leghisti, a cui sono invitati di volta in volta amministratori e esponenti politici romagnoli e di altre regioni: tutti, senza alcuna eccezione, sono ammirati dall’impianto cesenate. Quest’anno abbiamo avuto l’onore di ospitare Attilio Fontana e Elena Ugolini, oltre ai sindaci Massimiliano Pederzoli di Brisighella e Sauro Baruffi di Premilcuore, che non si sono sottratti alla tradizione di apprezzare uno spettacolo dove convivono cultura, sport e passione”.