Per gli scout del gruppo Cesena 17 una domenica in Comune insieme a sindaco e assessore

Nella mattinata di ieri, il sindaco Enzo Lattuca e l’assessore al Bilancio Camillo Acerbi hanno incontrato a palazzo Albornoz, sede del Comune, il Branco dei Campanelli del gruppo scout Cesena 17, parrocchia di Santo Stefano. I 28 lupetti (tra gli 8 e i 10 anni), accompagnati dai loro capi, hanno visitato le sale storiche della casa comunale, dal Salone d’onore alla Sala degli specchi, cogliendone il valore istituzionale e approfondendo aneddoti legati a personaggi e a particolari momenti storici. Approdati nella sala del Consiglio e seduti negli scranni riservati ai consiglieri, i piccoli ospiti hanno rivolto al Sindaco una breve intervista relativa al funzionamento del Comune e dei suoi Organi. Il Sindaco, a sua volta, ha chiesto alle bambine e ai bambini di conoscere i loro simboli: il fazzolettone, il totem, i distintivi dell’uniforme.

Educazione alla cittadinanza attiva

“Nell’ambito di un’attività di approfondimento della città e dei luoghi del bene comune – commenta il sindaco Enzo Lattuca – il Branco dei Campanelli del gruppo scout Cesena 17 ha voluto approfondire alcuni concetti di educazione civica legati alla Pubblica amministrazione e al governo di una città. È molto importante consentire ai nostri giovani di approfondire la storia della propria città di origine ma anche di conoscere i principi che disciplinano l’attività amministrativa. È stato un incontro molto utile anche per me: nel corso di questi anni sono state diverse le occasioni in cui mi sono confrontato con realtà del terzo settore che concentrano la propria attività sulla cura e l’attenzione alla persona. Lo abbiamo visto anche nel corso dell’emergenza pandemica e della recente alluvione, quando gli Scout cesenati sono stati in primissima linea dando il proprio contributo ai concittadini più bisognosi e in difficoltà. Lo scoutismo è un metodo educativo che, tramite l’esperienza, si pone l’obiettivo di aiutare a crescere le bambine e i bambini sulla base dei valori dell’impegno, della solidarietà e della partecipazione, principi che, allo stesso tempo, caratterizzano l’azione quotidiana di chi amministra una città”.

Su queste basi, al termine dell’incontro il sindaco ha donato alla delegazione ospite una copia della Costituzione italiana, ricevendo in cambio una foto di una installazione dedicata alla Pace realizzata dai componenti del Branco dei Campanelli.