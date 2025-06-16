Per Gatteo e Savignano un saluto in anticipo al comandante della stazione Carabinieri

Da domani, dopo 7 anni e mezzo, il comandante Pagano prossimo alla pensione non sarà più nella caserma dei carabinieri di Savignano, che segue anche la città di Gatteo.

Salvatore Pagano era arrivato a Savignano a gennaio 2018 quale nuovo comandante della Stazione che ha competenza anche sul comune di Gatteo. Nato in provincia di Lecce nel 1965, nel 1984 aveva conseguito la maturità scientifica e nel 1987 il diploma Isef. Arruolato nel 1987, è stato nominato vice brigadiere nel 1992. Ha svolto servizio in qualità di vicecomandante della stazione carabinieri di Stigliano (Matera) fino al 1996 e al Norm di Venosa (Potenza) fino al 1998. Nello stesso anno ha ricevuto il suo primo incarico di comandante di stazione a Oppido Lucano (Potenza), incarico ricoperto ininterrottamente per i successivi 20 anni. Dal 2000 alla stazione di Novi di Modena, dal 2012 alla stazione di Milano Marittima. Giunto a Savignano, ha fin da subito seguito con competenza l’impegnativa realtà dei due Comuni del Rubicone.

Da domani il maresciallo sarà in licenza fino al 19 agosto, quando compirà 60 anni e dal giorno dopo sarà in pensione. La notizia ben presto ha fatto il giro di Savignano e Gatteo e sono in tanti a complimentarsi con Pagano per il lavoro di questi 7 anni.

«Sabato insieme al vicesindaco Deniel Casadei, all’assessora Chiara Delmagno e alla comandante della Polizia locale Elena Pieri - informa Roberto Pari, sindaco di Gatteo - abbiamo salutato il comandante della stazione dei carabinieri di Savignano Salvatore Pagano. A breve il comandante si congederà: in questi anni si è sempre contraddistinto per competenza, integrità e senso del dovere. Voglio ringraziarlo per la sua presenza costante in questi anni su tutto il nostro territorio, orientata a garantire la sicurezza».

Gli stessi ringraziamenti pagano li ha ricevuti dall’amministrazione comunale di Savignano.