Per Confartigianato Cesena nuovi percorsi di sviluppo del lavoro e incontri in tutti e 15 i comuni territoriali

Un percorso di accompagnamento delle imprese verso mercati e sfide commerciali che si fanno sempre più complessi. Incontri con la base associativa per fare il punto (assieme ai sindaci dei vari territori) su cosa è stato fatto negli ultimi difficilissimi 5 anni. Il tutto anche per accompagnare sé stessi verso l’imminente rinnovo delle cariche di vertice.

Per Confartigianato Cesena il mese di febbraio sarà fittissimo di impegni. Con la finalità unica di migliorare l’apporto si può dare alle imprese associate.

“Impresa, il valore che si rinnova. Costruisci il futuro insieme a noi” è il titolo del percorso di accompagnamento che Confartigianato si accinge ad intraprendere. Ne hanno parlato ieri all’unisono il segretario Stefano Bernacci, il gruppo di presidenza composto da Daniela Pedduzza, Stefano Ruffili e Marcello Grassi, assieme al responsabile delle politiche economiche Riccardo Cappelli.

Nel 2024 entreranno a pieno regime i nuovi strumenti che Confartigianato ha messo a disposizione dei propri associati per affrontare al meglio il futuro. La “Comunità Digitale” formata da 150 imprese aderenti sta continuando nel acquisire conoscenze utili, ed a volte affini al “Digital innovation Hub” che è un altro comparto di studio in cui Confartigianato sta assistendo gli associati con sullo sfondo le opportunità (e le apprensioni) che il mondo dell’intelligenza artificiale che avanza porta con sé.

Il “Campus d’Impresa” aiuta le aziende a formare competenze ad essa utili ed a creare le condizioni anche per avvicendamenti e ricambi generazionali che troppo spesso sono assenti.; e lo “Sportello di Sostenbilità” affianca gli artigiani (e non solo) nel cammino lavorativo.

Le imprese di tutti i territori saranno coinvolte da vicino con incontri tematici già da oggi. E tutti e 15 i comuni del territorio avranno un momento dedicato da qui a fine mese. Momenti di condivisione, analisi del passato e programmazione di un futuro che si vuole migliore, ai quali sono stati invitati anche tutti i sindaci dei vari Comuni. Fino alla primavera quando Confartigianato rinnoverà tutti i propri organi associativi.

«Gli indicatori del 2023 in analisi della situazione economica sono stati sostanzialmente positivi. Ed anche il trend del 2024 sembra ricalcare la stessa linea. Ma questi dati non ci bastano per abbassare la guardia - è stato detto nell’incontro di ieri - Siamo partiti nel nostro quinquennio di mandato dal 2019, cioè dalla prima era di totale incertezze dettata dalla pandemia da coronavirus. Passando per la guerra in Ucraina e, nelle specifico qui, anche da un’alluvione. Quindi è comprensibile come non si possa guardare immobili i dati anche quando sono positivi. Ora ad incidere sono le preoccupazioni che arrivano dal Mar Rosso, che potrebbero influire pesantemente, creando situazioni in cui quando un’azienda fa un ordine lo fa ad un prezzo, ma pagando alla consegna potrebbe trovarsi costi molto più elevati da sborsare. Tutte variabili che unite creano un momento storico in cui non si è portati ad investire. Se fino a qualche tempo fa le imprese chiedevano credito e le banche faticavano a darne, ora si vede il processo inverso. Con le banche piene di liquidità e chi dovrebbe investire poco (o per nulla) propenso a farlo».

Le impresa nel territorio di Forlì-Cesena sono ad ora 40.314. Continua la crescita della domanda di lavoro e per le aziende resta speso complicato trovare i lavoratori che servono.

«Sul territorio cesenate seguiamo da vicino 1.300 imprese artigiane, 800 commerciali, 400 industriali e circa 300 professionisti di altri settori. Che uniti ai circa 3.000 pensionati fanno un carico di responsabilità che sentiamo di dover onorare migliorando le condizioni di lavoro territorialmente. Ed ascoltando cosa serve in tutti i territori, anche nei comuni più piccoli e lontani dal cuore della città. Dove essere artigiano ed imprenditore è speso ancora più difficile. La nostra organizzazione deve dare strumenti per poter migliorare il futuro. Esporremo cosa serve ancora di urgente e lo chiederemo sia a noi che alla classe politica che presto vedrà, come noi, rinnovare i propri organici con le elezioni amministrative».