Per Cesena e provincia impennata nel mercato della auto usate

L’usato nell’acquisto dei veicoli continua ad essere protagonista anche in Emilia-Romagna con il segno positivo (+5,5%).

Nel 2023 sono però anche aumentati i prezzi delle auto di seconda mano in vendita (+7,6%). Tra le auto più cercate diesel e benzina sempre in testa e continuano le difficoltà dell’elettrico.

L’età media delle auto in vendita in Emilia-Romagna è di 7,9 anni.

Nei dati emersi dall’Osservatorio di “AutoScout24” l’usato si conferma ancora una volta la scelta preferita dagli italiani in generale, che in media ipotizzano un budget di spesa di 19.000 euro, anche a fronte di un aumento dei prezzi delle auto in vendita nella regione cresciuti nel 2023 del +7,6% rispetto all’anno prima.

I dati naturalmente variano da provincia a provincia. Nel 2023 la classifica delle province per numero di passaggi di proprietà netti vede in testa Bologna con 43.688 atti (+16% sul 2022), seguita da Modena con 36.423 (+14,8%), Reggio Emilia con 29.945 (+17,9%), Piacenza con 22.137 (+11,2%), Ravenna con 21.514 (+20,6%), Forlì-Cesena con 20.234 (+23,3%), Ferrara con 16.570 (+14,2%), Parma con 14.192 (-9,8%) e Rimini con 14.373 (-49,3%).

Cosa hanno cercato gli emiliano-romagnoli nel 2023? Secondo i dati interni di AutoScout24, il 58,9% delle richieste totali ricevute dagli utenti della regione riguarda vetture benzina; seguono le auto diesel con il 27,3% mentre la quota di auto ibride ed elettriche rappresenta l’8,3% delle richieste totali.

Se si considera solo l’elettrico “puro”, che rappresenta una quota ancora minoritaria, a frenare la sua ascesa anche nell’usato gli utenti segnalano principalmente la scarsa autonomia delle batterie e il costo elevato.

Quali sono i segmenti più richiesti? Vince in assoluto la Volkswagen Golf, ma se si prendono in considerazione solo le vetture ibride ed elettriche troviamo tra le ibride la Mercedes Gle e tra le elettriche la Smart ForTwo.

Al primo posto tra le funzionalità o gli accessori considerati fondamentali i dispositivi di sicurezza attiva, indicati da ben il 79% del campione esaminato. Seguono il sistema di infotainment (navigatore, sistema audio, ecc.) segnalato dal 45% del campione e altri elementi funzionali come tergicristallo e luci automatiche (39%).

Suv, crossover e fuoristrada restano le carrozzerie più ambite, indicate dal 41% del campione. Seguono le berline (31%) e le station wagon (25%) e le city car salgono al 12% rispetto allo scorso anno (6%).