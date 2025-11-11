Panathlon Club Cesena, Dionigio Dionigi confermato presidente a furor di popolo

Si è tenuta ieri sera al Ristorante Cerina di San Vittore di Cesena l’Assemblea ordinaria del Panathlon Club Cesena per il rinnovo delle cariche sociali per il biennio 2026 – 2027. I votanti sono stati 121. Per la Presidenza ha ottenuto 118 preferenze Dionigio Dionigi, 2 a Emanuela Pagliarani Ghini e 1 a Claudio Crisafulli. Riconfermato il Consiglio di Amministrazione. Hanno ottenuto voti Emanuela Pagliarani Ghini 100, Paolo Ammoniaci e Lorenzo Minotti 98, Carlo Fiumana, Stefano Ceccarelli, Francesco Russotto e Daniele Zandoli 93, Umberto Pallareti 86, Paolo Ceccarelli 83. Per il Collegio Amministrativo sono stati eletti Silvano Soprani, Enrico Cangini e Ester Castagnoli. Per il Collegio Arbitrale Claudio Crisafulli, Valter Baraghini e Massimo Antoniacci