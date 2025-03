Otto marzo: dopo il flash mob oggi la “Camminata letteraria” a Cesena - VIDEO

Otto marzo: è stata la canzone della cantautrice messicana Vivir Quintana, ormai diventata simbolo della lotta ai femminicidi in tutto il mondo, protagonista dl flash mob organizzato ieri pomeriggio in piazza Del Polo nella giornata internazionale dei diritti della donna. L’assessora Giorgia Macrelli ha coordinato i partecipanti, arrivati al richiamo delle note della chitarra da ogni angolo della piazza per radunarsi sotto la fontana Masini a cantare: la canzone è stata scritta e registrata nel 2020 ed i questi anni è stata tradotta in moltissime lingue, compresa l’italiano, e registrata in diverse varianti. Il flash mob cesenate è stato organizzato per cantarla, sotto gli occhi di tanto passanti incuriositi, nella versione in lingua originale: un testo che si riallaccia alle canzoni popolari messicane portando avanti la lotta, la rabbia e il dolore che porta sempre con sé la violenza di genere. Un inno femminista contro i femminicidi del Messico, dunque, che ora ha allargato i propri orizzonti a tutto il mondo.