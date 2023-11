Oggi la manifestazione a Provezza di Cesena per chiedere di spostare il metanodotto Snam

Vivono circondati dagli animali e la convivenza col metanodotto sarebbe praticamente impossibile per loro. La petizione che hanno lanciato per chiedere a Snam di spostare dal loro terreno la futura infrastruttura in queste ore ha superato quota 500 firme. Il nuovo tentativo di far sentire la propria voce alle istituzioni sarà una manifestazione. In via del Grillo 19 a Provezza, oggi dalle 15 alle 17, Marta Garaffoni e Federico Raspadori aprono le porte alle visite dei loro 60 animali. Verranno piantati alberi e ci sarà una merenda con thé e biscotti preparata dai proprietari.