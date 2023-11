“Nuovo ospedale di Cesena in una zona a rischio allagamento”: la denuncia di Cesena siamo noi

Il nuovo ospedale di Cesena in una zona a rischio allagamento. Lo denuncia “Cesena siamo noi” in una nota: “Quando il comune di Cesena ha annunciato, nel 2016, la realizzazione di un nuovo Ospedale Bufalini, con un investimento iniziale di 156 milioni di euro, saliti poi a ben oltre 400, nessuno avrebbe immaginato che tale progetto, in caso di eventi meteorici di particolare intensità, potesse costituire motivo di preoccupazione e trasformarsi in un potenziale incubo. Svegliatevi, cittadini di Cesena, perché sembra proprio che il nostro futuro polo sanitario stia per essere edificato su terreno instabile costituito da sedimenti prevalentemente argillosi per nulla permeabili, in una area a rischio di allagamento (carta PS 6.3 del PRG 2000) sotto la quale è presente una falda freatica non confinata quasi superficiale e canali, scoli e altre servitù che dovranno essere spostate.

I recenti eventi alluvionali che hanno colpito la Toscana mettendo in ginocchio tre ospedali dovrebbe avere evidenziato quanto sia importante una attenta progettazione quando si tratta strutture adibite a presidi sanitari, le tragedie altrui dovrebbero fungere da campana d’allarme, ma a Cesena, sembrerebbe che si preferisca tapparsi occhi e orecchie d’innanzi agli avvertimenti della natura. Il progetto del nuovo ospedale prevede la realizzazione di due “blocchi” distinti e separati uno per le cure e uno per i servizi tecnologici, collegati tra loro strutturalmente solo da un corridoio sotterraneo. Potrebbe sembrare una scelta progettuale interessante (meno costruito si vede meglio è) ma cosa accadrebbe in caso di eventi meteorici importanti, potrebbe diventare impraticabile l’intero ospedale come accaduto nei locali interrati e seminterrati dei tre ospedali di Prato, Pontedera e Borgo San Lorenzo nel Mugello? La progettazione prevede l’ubicazione del parcheggio per i dipendenti e dei locali tecnici nel piano interrato, vien da se che in caso di allagamento questi spazi diventerebbero inutilizzabili con gravi ripercussioni sulla funzionalità dell’intero ospedale. Analogo discorso vale per la piazzola di atterraggio per elicotteri che si pensa di realizzare alla quota del piano di campagna”.