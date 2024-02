Nuovi raid dei ladri nelle aziende agricole di Cesena e Cesenatico

Tornano in azione le bande di ladri specializzate nel portar via alle aziende agricole le attrezzature che servono per la lavorazione. Nell’ultima settimana sono stati numerosi i colpi segnalati (molti dei quali denunciati anche a polizia e carabinieri) di materiale che poi viene ricettato in altre zone d’Italia o comunque normalmente fuori regione.

Due i luoghi di campagna maggiormente battuti nelle ultime nottate. La periferia cesenate “lato Ravenna” e quella più spostata nelle campagne del versante di Cesenatico. Dinamica ogni volta simile: capannoni ed attrezzaie quasi sempre chiuse a chiave che vengono forzate, spaccando lucchetti ed imposte. Per portar via (a volte con l’ausilio di un furgone) motozappe, decespugliatori, motoseghe ed attrezzature anche di costo superiore. I colpi vengono assestati la notte e scoperti al mattino. Alle vittime non resta altro da fare se non sporgere denuncia.