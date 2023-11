Nuova sede di CesenaLab e Centro per l’impiego in zona stazione: nello stabile ex Fricò avviati sgombero e demolizione

L’area della Stazione ferroviaria di Cesena sarà presto caratterizzata da una nuova estetica che migliorerà la fruizione dell’intera zona e dei servizi per il cittadino che qui, al fianco degli attuali, troveranno casa. È questo il caso dell’incubatore d’impresa CesenaLab e del Centro per l’impiego le cui rispettive sedi, al momento collocate in via Martiri della Libertà e nei locali di via Rasi e Spinelli, saranno allestite nello stabile dell’ex Fricò, dove in questi giorni sono stati avviati i lavori propedeutici all’intervento di riqualificazione e ristrutturazione dello stabile.

“L’esecuzione di questi primi lavori di sgombero e demolizione – commentano il Sindaco Enzo Lattuca e l’Assessore ai Lavori Pubblici Christian Castorri – è la prima tappa di un intervento di ristrutturazione e riqualificazione dello stabile certamente più ambizioso che prenderà avvio nella primavera 2024 dopo che nelle prossime settimane approveremo il progetto esecutivo dando avvio alla gara di affidamento dei lavori tra dicembre e gennaio. La collocazione di queste due sedi al centro dell’area della Stazione, tra i plessi scolastici, rappresenta un tassello importante del progetto di rigenerazione urbana dell’intera zona, a cui, ricordiamo, sono stati destinati 11 milioni di euro, a cui si sommano 2.300.000,00 euro stanziati a favore dello stabile dell’ex Arrigoni. CesenaLab e il Centro per l’impiego si rivolgeranno a una vasta platea di utenti che incontreranno il mondo della giovane impresa e la sfera occupazionale. La presenza di queste due realtà in un unico luogo ci consente infatti di mettere a disposizione della cittadinanza una struttura adeguata ai nuovi bisogni richiesti dal mondo del lavoro e idonea ad ospitare un maggior numero di addetti”.

In modo particolare, la ditta Magnani Di Magnani Nazario e Tatiano & C. SNC di Longiano ha avviato l’esecuzione delle opere di demolizione degli impianti e delle canalizzazioni esistenti, rimozione delle controsoffittature e delle pareti in cartongesso, al fine di meglio valutare le interferenze delle preesistenze impiantistiche e di redigere con maggiore dettaglio la progettazione esecutiva.

L’area del complesso edilizio denominato “Ex Arrigoni” che sarà interessata dagli interventi in programma, per l’ammontare complessivo di 2.300.000,00 euro, riguarda il piano terra dal fronte nord al fronte sud e l’arioso controsoffitto attuale dal fronte nord a circa metà edificio degli spazi occupati fino al 2014 dalla mensa self-service, con relativi servizi per personale e per clienti, la biglietteria del trasporto pubblico locale al piano terra e al piano primo, la sala studio al piano terra e al piano primo. Il costo totale dell’intervento che interesserà la nuova sede di CesenaLab ammonta a 1.342.316,71 euro, di cui 800 mila euro assegnati al Comune dalla Regione Emilia-Romagna e 550 mila a carico dell’Ente. L’investimento relativo alla realizzazione del nuovo Centro per l’impiego invece equivale a 957.683,29 euro, di cui 750 mila euro stanziati dall’Agenzia regionale per il lavoro.