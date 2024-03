Nuova antenna telefonica: protesta in Quartiere a Calisese di Cesena

A Calisese arriva un nuovo ripetitore telefonico. Quello in fase di costruzione in via Frascati, a una quindicina di metri dal giardino pubblico, è il terzo nel raggio di neanche un chilometro, di cui la cittadinanza si è resa conto ormai a giochi fatti. Secondo quanto indicato dalla targa di annuncio inizio lavori il cantiere è stato aperto lo scorso 12 febbraio.

Al quartiere Rubicone, tuttavia, riferiscono di non aver ricevuto alcuna comunicazione al riguardo. Gabriele Magnani, consigliere di quartiere, dopo aver già tentato le vie amministrative mettendosi in contatto con l’ufficio responsabile delle concessioni, fa un appello alla cittadinanza: «Opponiamoci a questa decisione, che non ha nulla di civile né democratico». La contestazione, infatti, nasce dal fatto che non solo gli abitanti della zona non sono stati avvisati, ma che si tratterebbe di una costruzione di almeno una sessantina di metri, con un cappello capacitivo di 100-150 metri, e a pochissime decine di metri dalle abitazioni. «È importante che i cittadini siano consapevoli che la struttura una volta installata rimarrà lì, una decisione incomprensibile vista la prossimità con l’abitato». Una scelta che, sostiene Magnani «dimostra la mancanza di buon senso e rispetto, che non tiene nemmeno in considerazione la svalorizzazione economica che le case vicine andranno a subire». Dal proprietario del terreno, spiegano dal quartiere «ci si sarebbe aspettati maggiore considerazione, viste le dimensioni del terreno a disposizione». Invece la concessione, anziché essere spostata verso aree meno abitate, ha interessato solo l’appezzamento vicino al giardino, da cui gli operai continuando a fare ingresso in questa fase di installazione.

La questione antenne in realtà non è nuova, dopo alcuni chiarimenti avvenuti tra il Comune e il quartiere Rubicone è venuto a galla che si tratta di una pratica sempre più comune e poco regolamentata. Il Comune, infatti, avrebbe riferito di non aver alcun potere di intervento, se non l’obbligo di redigere un parere, tuttavia prettamente formale. Che in questo caso – riferisce il consigliere Magnani – sarebbe arrivato addirittura prima dell’inizio effettivo dei lavori. «Questa non è altro che un’installazione selvaggia, con la quale si stanno appropriando del territorio», attacca Magnani. Ma di fatto fa parte di quegli interventi incentivati anche dai fondi del Pnrr, rientrando a pieno titolo all’interno della transizione digitale. Non a caso anche l’Agenzia regionale per la protezione ambientale si è espressa favorevolmente all’installazione senza rilevare criticità.

Il quartiere Rubicone comunque continuerà la propria battaglia, e nelle prossime settimane organizzerà una serata dedicata al tema aperta a tutta la cittadinanza.