Natale a Cesena: il programma del week-end dell’Immacolata

Il week end lungo dell’Immacolata moltiplica le occasioni di incontro e di svago di “Natale a Cesena”, il programma di iniziative promosso dal Comune di Cesena e curato da Cesena Fiera per il periodo delle festività.
Per tre giorni, da sabato 6 a lunedì 8 dicembre, le strade e le piazze del centro storico offriranno ai visitatori musica, spettacoli, momenti di animazione, occasioni di shopping per chi è alla ricerca di regali.
In tutte e tre le giornate funzioneranno a pieno ritmo il Villaggio di Natale in piazza Almerici, la pista di pattinaggio di piazza della Libertà, il Mercatino degli artigiani di via Zeffirino Re, mentre nella giornata di domenica piazza del Popolo e viale Mazzoni accoglieranno le bancarelle del primo mercato ambulante straordinario di dicembre (l’appuntamento si ripeterà anche nelle successive domeniche fino a Natale).
In piazza Fabbri Babbo Natale aprirà la sua casetta tutti i giorni del week end dalle 16 alle 19.