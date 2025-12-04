Natale a Cesena: il programma del week-end dell’Immacolata

Cesena
  • 04 dicembre 2025
Natale a Cesena: il programma del week-end dell’Immacolata

Il week end lungo dell’Immacolata moltiplica le occasioni di incontro e di svago di “Natale a Cesena”, il programma di iniziative promosso dal Comune di Cesena e curato da Cesena Fiera per il periodo delle festività.

Per tre giorni, da sabato 6 a lunedì 8 dicembre, le strade e le piazze del centro storico offriranno ai visitatori musica, spettacoli, momenti di animazione, occasioni di shopping per chi è alla ricerca di regali.

In tutte e tre le giornate funzioneranno a pieno ritmo il Villaggio di Natale in piazza Almerici, la pista di pattinaggio di piazza della Libertà, il Mercatino degli artigiani di via Zeffirino Re, mentre nella giornata di domenica piazza del Popolo e viale Mazzoni accoglieranno le bancarelle del primo mercato ambulante straordinario di dicembre (l’appuntamento si ripeterà anche nelle successive domeniche fino a Natale).

In piazza Fabbri Babbo Natale aprirà la sua casetta tutti i giorni del week end dalle 16 alle 19.

Sabato 6 dicembre

Sul fronte degli eventi, si comincia già nel pomeriggio di sabato 6 dicembre con l’allegria della Retromarching Band Sarsina, che porterà la sua musica nelle strade e nelle piazze, mentre in piazza Giovanni Paolo II, accanto al presepe andrà in scena (alle 16.30 e alle 18) il poetico e sorprendente spettacolo di Gloria e le sue bolle giganti, che conquisteranno sicuramente non solo i bambini ma anche gli adulti.

Al Foro Annonario, a partire dalle ore 20, giochi, premi e risate con la rassegna ‘Amarcord – Il Natale che ti premia’: in programma una serata di tombola e lo show di Cristiano Militello, volto noto di “Striscia la notizia”. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Domenica 7 dicembre

Fitto il programma di domenica 7 dicembre. Alle 16.30 alla libreria Albizzi una nuova lettura natalizia: questa volta si potrà ascoltare “Un Natale di tanto tempo fa e altri racconti” di Lucy Maud Montgomery. In piazza Almerici doppio appuntamento (alle 17.30 e alle 18.30) con la suggestiva esibizione di Rulas Quetzal, artista messicano di origine “azteca” che unisce danza, fuoco e percussioni. Diversi palcoscenici per Rufino clown, che metterà in scena il suo “Gran Teatro Dentro” in corso Mazzini alle ore 17, in piazza del Popolo (presso il Foro Annonario) alle ore 18 e infine in piazza Almerici alle 19. Stessi orari e stessi luoghi per le sue esibizioni di lunedì 8 dicembre. Al Foro Annonario nella serata di domenica, a partire dalle 20, nuovo appuntamento con la maxi - tombola ‘L’Immacolata che ti premia”.

Lunedì 8 dicembre

Ancora musica e spettacoli lunedì 8 dicembre in piazza Almerici. Si comincia con un tuffo nella più autentica atmosfera natalizia grazie al Coro Gospel “The Colors of Freedom” di Bagnacavallo, che terrà un concerto alle ore 16.30. Alle ore 18 ci sarà l’artista Humberto Kalambres con il suo sognante spettacolo “El Aletreyo. Alle 19, infine, tornerà Rufino Clown con il suo “Gran Teatro Dentro”.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui