Natale a Cesena: il programma del week-end dell’Immacolata

Sul fronte degli eventi, si comincia già nel pomeriggio di sabato 6 dicembre con l’allegria della Retromarching Band Sarsina, che porterà la sua musica nelle strade e nelle piazze, mentre in piazza Giovanni Paolo II, accanto al presepe andrà in scena (alle 16.30 e alle 18) il poetico e sorprendente spettacolo di Gloria e le sue bolle giganti, che conquisteranno sicuramente non solo i bambini ma anche gli adulti.

Fitto il programma di domenica 7 dicembre. Alle 16.30 alla libreria Albizzi una nuova lettura natalizia: questa volta si potrà ascoltare “Un Natale di tanto tempo fa e altri racconti” di Lucy Maud Montgomery. In piazza Almerici doppio appuntamento (alle 17.30 e alle 18.30) con la suggestiva esibizione di Rulas Quetzal, artista messicano di origine “azteca” che unisce danza, fuoco e percussioni. Diversi palcoscenici per Rufino clown, che metterà in scena il suo “Gran Teatro Dentro” in corso Mazzini alle ore 17, in piazza del Popolo (presso il Foro Annonario) alle ore 18 e infine in piazza Almerici alle 19. Stessi orari e stessi luoghi per le sue esibizioni di lunedì 8 dicembre. Al Foro Annonario nella serata di domenica, a partire dalle 20, nuovo appuntamento con la maxi - tombola ‘L’Immacolata che ti premia”.