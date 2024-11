Natale a Cesena: domenica 1 dicembre si parte con il trenino di Santa Claus a Borello

“Anche quest’anno – commenta l’assessora allo Sviluppo economico Francesca Lucchi – ci prepariamo ad accogliere il Natale con un calendario di eventi e di iniziative pensato con lo scopo di creare un clima di festa per tutti, soprattutto per i più piccoli che aspettano questa festa con grande gioia e curiosità, ma anche per valorizzare le attività commerciali e per incentivare momenti di aggregazione sociale. In occasione delle festività natalizie la nostra città, anche grazie al contributo di singoli pubblici esercenti e di associazioni, si trasforma in un salottino in cui poter vivere ogni momento con grande spensieratezza. Il Natale è una festa da vivere insieme ma anche un’importante occasione da cogliere per valorizzare il nostro territorio sul fronte commerciale, culturale e, non meno, sociale. Da domenica 1° dicembre, partendo da Borello, alla festa dell’Epifania, il 6 gennaio, sarà possibile fruire di diversi momenti, comprese le fiere in centro città, tradizionale appuntamento definito d’intesa con le associazioni aderenti al tavolo ‘InCesena’. Novità di quest’anno è rappresentata dalla proposta di illuminare le vetrine vuote del centro che saranno interessate da proiezioni di cinema d’animazione realizzate ‘su misura’. Tali installazioni hanno evidentemente un elevato valore simbolico per rendere più attrattive le vetrine e le attività economiche del centro, che proprio nel corso di questo fine settimana saranno protagonisti di una vera e propria anteprima natalizia, Cesena Shopping Night, proposta in occasione del Black Friday”.

È partito il countdown per celebrare il Natale 2024 e iniziano le proposte a Cesena. Domenica 1° dicembre le iniziative, definite dall’Amministrazione comunale, prenderanno avvio nel cuore di Borello con il tradizionale trenino di Santa Claus che accompagnerà adulti e bambini per le vie del quartiere.

Anche quest’anno il centro si trasformerà in un piccolo villaggio illuminato a festa fino a lunedì 6 gennaio, festa dell’Epifania. Immancabili le luminarie natalizie che coloreranno le vie e le piazze e il grande albero addobbato alto 14 metri che sarà posizionato al centro di piazza Almerici. In piazza Giovanni Paolo II, di fronte al Duomo, si conferma l’allestimento del tradizionale presepe della Fondazione Cassa di Risparmio. È già fruibile in piazza della Libertà la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio abbracciata, come ogni anno, dalle casette natalizie da cui sarà possibile acquistare vin brulé, dolciumi e motivi decorativi.

Piazze e vie del centro saranno in dialogo tra loro grazie al trenino di Babbo Natale, gratuito per tutte le bambine e i bambini, che percorrerà il cuore del centro storico soffermandosi davanti alle vetrine delle attività vestite a festa e anche di fronte a tutte quelle vetrine, oggi vuote, che per l’occasione ospiteranno piccole proiezioni di cinema d’animazione. Non mancheranno artisti, musicisti di strada, i Babbi Natale che distribuiranno dolciumi e in sella alla loro vespa, la Marching band che delizierà i pomeriggi delle domeniche di dicembre (dall’8 al 29), le animazioni a cura del Drago Blu per tutti i fine settimana e la corsa dei Babbi Natale.

Inoltre, nelle stesse giornate in cui girerà il trenino, nell’area del mercato ambulante storico, saranno allestite le Fiere di Natale con la partecipazione di tanti venditori ambulanti (le domeniche 8, 15 e 32 dicembre) mentre domenica 5 gennaio tornerà la Fiera del Saldo.

In piazza Almerici sabato 14 e domenica 15 dicembre si terrà la festa di tutte le Associazioni di Cesena che aderiscono a Volontà Romagna con stand, gazebo informativi e dimostrativi. Si respirerà aria di Natale anche lunedì 23 dicembre, alle ore 19:00, con Voices of Joy, il coro gospel che proporrà i più suggestivi brani della tradizione (a cura di Babbi Caffè). Immancabile domenica 5 gennaio, in piazza Almerici, l’evento “Aspettando la Befana”, tradizionale appuntamento con i pasquaroli per salutare l’arrivo della Befana