Natale 2023 a Cesena: il programma degli eventi

Luminarie, concerti Jazz, visite tematiche, fiere, letture sotto l’albero alla Malatestiana, il trenino di Babbo Natale, ed altri eventi. Cesena si prepara alle festività natalizie con una serie di iniziative in programma tra dicembre e gennaio, che si svilupperanno grazie alla collaborazione tra il Comune, le associazioni di categoria, Gruppo Hera, l’Accento, Matilde Studio, e altre realtà promotrici. Il clima delle feste abbraccerà la città a partire da venerdì 8 dicembre, Festa dell’Immacolata concezione, con l’accensione delle luminarie e l’avvio di tutte le attività (tra le altre: la pista di pattinaggio sul ghiaccio e il villaggio di Natale in piazza della Libertà). Per l’occasione, in piazza Giovanni Paolo II, alle ore 17:30, si terrà il countdown che accompagnerà i cesenati alla magica accensione degli alberi, del tradizionale Presepe, e delle luminarie che decorano le piazze e le vie del centro. A seguire, concerto di Natale con i canti della tradizione presentato da Federica Mosconi, che sarà affiancata dall’Amministrazione comunale e da un ospite di tutto rilievo, Babbo Natale. Nello stesso momento sulla facciata del teatro cittadino “A. Bonci” sarà proiettato il video mapping sponsorizzato dal Gruppo Hera che illuminerà piazza Guidazzi per tutto il periodo delle feste.

Il villaggio di Natale

Venerdì 8 dicembre in piazza della Libertà tornerà il villaggio di Natale, tra casette e la pista di pattinaggio e, alle ore 16:00 e alle ore 17:30, si apriranno le tende del circo allestito in piazza Almerici tra saltimbanchi e fiabe natalizie. Gli spettacoli saranno riproposti domenica 17, sabato 23, sabato 30 dicembre, lunedì 1° e sabato 6 gennaio. Nella stessa giornata di venerdì, le vie del centro saranno animate dalla Retromarching Band. Sabato 9 dicembre i riflettori si accenderanno sullo spettacolo di magia in piazza del Popolo (ore 16:00 e ore 17:30); domenica 10 dicembre Bubble and Baloon show con Katastrofa Clown in piazza Fabbri (ore 16:00 e ore 17:30); sabato 16 dicembre spettacolo di giocoleria con il fuoco con Gloria in piazza Giovanni Paolo II (ore 16.00 e ore 17:30); sabato 23 dicembre spettacolo con bolle di sapone giganti in piazza del Popolo (a partire dalle ore 16:00). Nella stessa giornata di sabato 23, dalle 16:30 alle 18:30 piazza Almerici sarà invasa dai Babbi Natale in Vespa (iniziativa a cura del Vespa Club).

Di piazza in via, sempre dall’8 dicembre, fino a sabato 6 gennaio, circolerà il trenino di Babbo Natale, che consentirà ai più piccoli e alle loro famiglie di riscoprire il centro storico tra addobbi e luminarie. Domenica 3 dicembre il trenino farà tappa a Borello, alle ore 15:00.

La favola di Natale

Del tutto inedita la rassegna dell’Ufficio turistico IAT di Cesena dedicata alle festività natalizie e alle famiglie. È questa una proposta esclusiva di giocosi percorsi narrativi a Cesena: tre appuntamenti nel centro storico, in compagnia del “Giocastorie del Savio” Roberto Fabbri, funambolico narratore, affabulatore, autore e regista teatrale per scuole e musei. Saranno tre pomeriggi di allegria e fantasia all’insegna del Natale, che si concluderanno con una dolce sorpresa riservata tutti i partecipanti. Si comincia venerdì 8 dicembre con i giochi e le tradizioni della “festa della luce” in Romagna. Storie e racconti delle tradizioni romagnole, a partire dalla festa di Santa Lucia, per scoprire come giocavano i bambini nel periodo più magico dell’anno, passeggiando fra le luminarie e le piazze del centro storico, da un albero di Natale all’altro, fino a piazza Bufalini (per maggiori informazioni contattare lo 0547 356327 oppure visitare il sito info@ipercorsidelsavio.it).

Con l’arrivo del mese di dicembre e delle festività natalizie inoltre i cesenati potranno vivere l’atmosfera natalizia partecipando alla fiera di Natale, in programma per le domeniche 10, 17 e 24 dicembre, dove sarà possibile trovare, oltre ai tradizionali addobbi e agli immancabili dolciumi, tante idee regalo scegliendo tra i numerosi articoli artigianali. La programmazione delle fiere e dei mercati straordinari del 2023 volgerà a termine con la fiera del Saldo che si terrà, come da tradizione, domenica 7 gennaio