Muore a 56 anni mentre lavorava nell’area verde della Torre a San Mauro Pascoli

Tragedia sul lavoro nell’area verde a fronte della Torre Pascoliana. Un operaio di 56 anni è morto sotto gli occhi dei colleghi, senza che per lui potesse essere fatto nulla di concreto per salvargli la vita.

A causare il decesso con alta probabilità è stato un malore di origine cardiocircolatoria. Queste le ipotesi dei primi soccorritori e degli investigatori. G.M., 56 anni, stava chiacchierando con i suoi colleghi giardinieri della squadra della coop “Il Mandorlo” che ieri mattina era deputata alla sistemazione delle parti verdi prospicienti la Torre Pascoliana. L’uomo si è accasciato all’improvviso ed immediata è stata la chiamata di soccorso al 118. Ambulanza ed auto medicalizzata, dopo i tentativi di rianimazione, non hanno potuto far altro se non constatarne il decesso. Le indagini sull’accaduto sono a cura della polizia locale di San Mauro. La procura, come atto dovuto, ad ora ha posto sotto vincolo d’indagine la salma dell’uomo.