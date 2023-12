Morto in moto a 14 anni: la nuova perizia in aula sarà fondamentale per la decisione dei giudìici

Quattordicenne morto in seguito ad un incidente stradale ed ex coetaneo (ora 19enne) alla sbarra davanti per omicidio colposo. Sarà di fondamentale importanza per gli esiti finali della vicenda giudiziaria la perizia che i giudici del Collegio del Tribunale dei minorenni di Bologna (presidente Carmela Italiano, con i giudici Chiara Alberti, Maria Grazia Liotta e Giordano Barioni) hanno affidato durante l’ultima udienza al proprio Ctu: l’ingegner Alessandro Guidetti di Bologna. Il perito era in aula ad ascoltare la ricostruzione dell’accaduto fatta nel corso dell’ultima udienza da parte dell’imputato e nel prossimo mese di giugno dovrà riferire in aula ai giudici la sua ricostruzione dinamica dei fatti, per chiarire definitivamente come sia accaduto il sinistro che ha ucciso Sebastiano Suzzi lungo la via Cervese. Nell’ultima udienza infatti l’imputato ha dichiarato, incalzato a più riprese anche dalle domande del collegio e dell’accusa, di essere stato in una posizione avanzata rispetto alla vittima e di essere stata dalla stessa urtato da dietro senza potersi avvedere dell’impatto che ha poi ucciso il suo amico. Nell’immediatezza dei fatti invece (anche tramite espliciti messaggi whatsapp agli amici in comune oltre che nella ricostruzione del perito dell’accusa ingegner professor Mattia Strangi) la dinamica ripercorsa era profondamente diversa. Suzzi con la sua moto era in posizione anteriore ed aveva frenato. L’imputato per cercare di non urtarlo si era messo di lato. Ma l’impatto tra i due manubri fu in qualche maniera inevitabile. Un urto che ha poi innescato la carambola mortale del 14enne finito contro ad un cartello ai margini della strada e contro l’asfalto ed i muretti di marciapiede che costeggiano in quel punto di S. Egidio la via Cervese. Davanti al collegio giudicante, ai suoi avvocati difensori Flavio Vitali e Paolo Ghiselli, ed all’avvocato della persona offesa Gianluca Betti (che al contempo segue per la famiglia del 14enne una causa di risarcimento danni, in quanto finora l’assicurazione della famiglia dell’imputato ha erogato soltanto un piccolo acconto sul danno complessivo richiesto), l’imputato ha descritto una situazione molto diversa rispetto a quella ripercorsa del perito dell’accusa.

Di qui l’importanza stringente della ricostruzione da parte del nuovo perito: che avrà a disposizione per ripercorrere di nuovo ed ufficialmente i fatti, anche le moto coinvolte il quel drammatico e fatale incidente dell’agosto 2019.