Morto a 15 anni in moto a Cesena, i giudici: “Dinamica dell’incidente da ricostruire di nuovo”

Morì a 15 anni mentre viaggiava in sella alla sua moto. A processo per omicidio colposo c’è l’amico, coetaneo, che lo affiancava lungo la strada.

Il ragazzo, imputato di questa pesante accusa, è a giudizio davanti al Collegio del Tribunale dei minorenni di Bologna (presidente Carmela Italiano, con i giudici Chiara Alberti, Maria Grazia Liotta e Giordano Barioni). L’imputato, che oggi ha 19 anni e che dopo quei fatti non vive più a Cesena, è difeso dall’avvocato Paolo Ghiselli, nell’aula dove l’accusa è sostenuta dal pm Caterina Salusti.

I due ragazzi quel pomeriggio marciavano in sella alle rispettive moto. Suzzi, che abitava a Saiano, si era incontrato con alcuni compagni di classe al McDonald’s. Lungo la Cervese a S. Egidio, a non molta distanza dal circolo Endas, la sua moto e quella del coetaneo sarebbero venute a contatto, almeno stando al capo d’imputazione. Sebastiano perse il controllo del suo enduro, sbandando sulla destra e finendo sul palo della segnaletica e sul muretto della pista ciclabile. Al processo è già stato sentito quello che sembra essere l’unico teste oculare della vicenda: l’amico che precedeva in moto i due ragazzi.

Il giovane ha raccontato al giudice di aver visto dallo specchietto retrovisore Sebastiano Suzzi che superava l’amico e le due moto venire a contatto. Di certo c’è che la moto di Sebastiano Suzzi è poi caduta a terra, e il giovane, sbalzato, è morto per le lesioni riportate nell’impatto.

La ricostruzione dell’accaduto per la formulazione delle accuse è passata, nel tempo, oltre che dalle misurazioni fatte dalla Polizia locale, anche dalle chat intercettate tra gli amici della vittima. In cui (umanamente ed in maniera addolorata) l’imputato si diceva dispiaciutissimo per l’accaduto. Di qui l’accusa può aver desunto che l’amico di Sebastiano Suzzi abbia avuto un coinvolgimento diretto nella dinamica letale del sinistro. Cosa sempre negata sia da lui che dalla sua difesa in aula. Ieri proprio la difesa ha presentato ai giudici una propria perizia medico legale, contraria nei termini alla ricostruzione fatta dall’accusa. La Procura sostiene che Sebastiano Suzzi sarebbe morto per arresto cardiaco dovuto all’impatto con la testa contro il palo della segnaletica. Ieri il collegio giudicante ha preso due decisioni: quella di estromettere le chat dei ragazzi dal fascicolo processuale e (come sempre richiesto dalla difesa che ora si dice «soddisfatta per aver raggiunto quanto chiesto fin da inizio procedimento») e di disporre una nuova perizia per ricostruite la dinamica dell’incidente. Perizia da eseguirsi tramite un proprio Ctu. Che verrà incaricato alla prossima udienza di metà dicembre.