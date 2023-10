Morti sul lavoro a Forlì-Cesena: tavolo per la sicurezza tra Provincia e sindacati

A seguito delle due tragiche morti sul lavoro, che si sono verificate nel territorio cesenate in questi giorni, Enzo Lattuca, presidente della Provincia di Forlì – Cesena, in accordo e condivisione con le organizzazioni sindacali, ha convocato un incontro per costituire insieme alle parti sociali un tavolo provinciale sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. “Salute, sicurezza sul lavoro e legalità sono imprescindibili. – commenta Lattuca - i tragici eventi degli ultimi giorni ci devono far riflettere: la civiltà di un Paese si misura dalla qualità e dignità della vita dei cittadini, non si può morire sul luogo di lavoro nel 2023. Drammatico il numero di infortuni, malattie professionali e morti sul lavoro che purtroppo ancora colpisce anche il nostro territorio provinciale. Per questo incontrerò le parti sociali il prossimo 30 ottobre per costituire un tavolo di confronto su salute, sicurezza e legalità nei luoghi di lavoro, perché c’è un legame indissolubile tra legalità, qualità del lavoro e sicurezza sul lavoro.”

L’incontro con le parti sociali si pone in continuità con Patto per il lavoro e per il clima della Regione Emilia – Romagna e la sottoscrizione nel settembre scorso del Protocollo per la promozione della legalità, della sicurezza e della qualità del lavoro negli appalti della Provincia di Forlì- Cesena che la Provincia ha sottoscritto e promosso nelle Unioni e nei Comuni del territorio provinciale.