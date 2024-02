Montiano, maestra, volontaria, politica: morta a 82 anni Maria Grazia Baiardi

Morta la storica maestra, volontaria e consigliera comunale. Maria Grazia Baiardi a 82 anni se n’è andata in punta di piedi, quasi non volesse disturbare nessuno. In vita ha tirato su intere generazioni di montianesi e ha fatto volontariato, «un esempio di rettitudine» per molti ex alunni e non solo. Da Natale la salute era peggiorata e con la sorella Maria Giovanna si era trasferita da alcuni parenti a Cesenatico. Due sere fa la morte è sopraggiunta lasciando “orfani” molti montianesi che la piangono.

Era nata il 23 settembre 1941 a Montiano. Ha insegnato per 40 anni, i primi 5 in Lombardia, poi assegnata all’allora scuola elementare di Montenovo dove è rimasta un altro lustro prima che il plesso venisse soppresso. Poi la maestra è andata a insegnare nella scuola elementare di Montiano fino alla pensione. È stata consigliera comunale della Dc dal 1975 al 1980 (sindaco Vittorio Farabegoli) con compiti di responsabile della cultura comunale. Poi faceva parte di alcuni ambienti cattolici, come il “Movimento per la vita”, cantava nel coro del duomo di Cesena e nel coro della parrocchia di Montiano.

«Siamo stati colleghi a scuola – ricorda il poeta Antonio Gasperini – Una maestra di polso, ma molto amata dai suoi alunni. Ricordo che negli anni ‘70 era stata firmataria di un manifesto contro l’aborto e aveva un cugina ginecologa molto conosciuta. Ha fatto parte della Dc locale e aveva a cuore il suo territorio». «E’ stata la mia cara maestra – aggiunge Francesco Lucchi – come a tutti è rimasta nel cuore, con i suoi modi fermi ma garbati». «Insegnavamo entrambi all’elementare di Montiano - sottolinea l’ex sindaco Giuliano Gasperini - era la maestra vecchio stampo che si portava a casa i compiti degli alunni da correggere». «Ci conoscevamo e di argomenti in comune ne avevamo - la ricorda il sindaco Fabio Molari - una persona cordiale e sempre sorridente che ha insegnato a generazioni di montianesi ed era impegnata nella solidarietà».

Oltre alla sorella, lascia i nipoti Gabriele, Loretta e Andrea, i pronipoti Massimiliano e Nicola. L’invito è non fiori ma opere di bene ed eventuali offerte saranno destinate all’Arrt. All’ospedale Bufalini di Cesena è stata allestita la camera ardente. Oggi alle 14,30 verrà celebrato il funerale nella chiesa parrocchiale di Montiano, quindi l’ultimo viaggio terreno per il locale cimitero.