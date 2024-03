Montiano, Fabio Molari si candida sindaco per la quarta volta

Fabio Molari si ricandida per un quarto mandato da sindaco. Mancano meno di tre mesi dalla scadenza del terzo mandato e per i Comuni che hanno meno di 3.000 abitanti è consentito proseguire ad oltranza. Montiano ha poco più di 1.700 residenti e Molari, dopo aver accarezzato l’idea di lasciare, ora ha ceduto alla pressante richiesta della sua coalizione, una lista civica sostenuta dal centrosinistra. Non si sa ancora nulla invece sullo schieramento avversario, dopo che la ex candidata sindaca di cinque anni fa, Augusta Faedi, ha detto chiaro e tondo che considera conclusa la sua esperienza e in paese si mormora che non si è fatto avanti nessuno. Sarebbe ora una corsa contro il tempo per trovare un potenziale candidato sindaco. Altrimenti si rischia di avere una sola lista.

Il Pd prima ha individuato in Molari la persona giusta e poi ha organizzato un’assemblea generale degli iscritti, che all’unanimità ha deciso di «chiedere a Molari di restare, appellandoci all’amore che Molari ha in modo viscerale verso il territorio montianese – dicono dal direttivo del Pd – Lo abbiamo visto un poco titubante ma alla fine ha deciso di accettare la nostra richiesta. D’altronde è la persona giusta, con esperienza consolidata. A Montiano abbiamo sfide troppo importanti per non avvalerci di una persona competente come lui. Basti pensare che abbiamo da spendere 970mila euro ricevuti per i lavori dell’emergenza alluvione con progetti da fare e da spendere in fretta, poi per la scuola primaria c’è un restauro di oltre un milione da completare. Per non parlare della pista ciclopedonate Montiano-Montenovo e di tutto il resto. Abbiamo deciso anche di aiutarlo a formare una squadra rinnovata e con forze giovanili. Vorremmo che venisse realizzata la preparazione di giovani leve per la politica. Poi faremo la presentazione e gli incontri sul territorio. Intanto siamo felici di avere avuto la sua disponibilità».

Fabio Molari, 64 anni, insegnante di scuola primaria a riposo, laureato in pedagogia, vive da sempre nella frazione Montenovo. Poeta dialettale, sposato, con una figlia, esponente locale di “Italia Nostra”, ha anche un lungo curriculum come amministratore. Infatti è stato consigliere comunale a Montiano dal 1985 al 1990, consigliere comunale nella vicina Sogliano dal 1995 al 1997. Poi sindaco di Montiano dal 2009 ad oggi. «Durante questi anni abbiamo curato molto anche le frazioni - afferma Molari - e devo constatare che un piccolo comune come Montiano ha avuto fondi Pnnr sopra la media». Attesa per le opere da completare: «Indubbiamente abbiamo a mezzo ancora il restauro della primaria “Pia Campoli” nel capoluogo, l’ostello da fare a Montenovo, i fondi Pnnr e quelli dell’alluvione da utilizzare in tempo brevi, la sentieristica, le ciclopedonali – poi Molari conclude – non solo il centrosinistra mi ha chiesto di restare, ma anche tanti cittadini mi hanno fermato per strada per chiedere di restare e non posso dire di no».