Montiano, due mesi con numeri di morti da record

Morti a raffica, «come ai tempi della spagnola». Tra settembre e ottobre sono stati ben 11 i defunti a Montiano, un’enormità se raffrontati agli appena 1.700 abitanti complessivi del territorio comunale. E per fortuna che da una settimana non ci sono stati ulteriori morti.

In appena due mesi sono morti 6 uomini e 5 donne, dai 24 anni d’età fino ad oltre 100 anni. Molti anche persone conosciute, visto che si va, infatti, dal 24enne laureando Samuele Bocchini morto per cause naturali durante il sonno, ai 100 anni compiuti da qualche mese da Ines Gasperoni, nonnina di Montenovo per la quale nel mese di agosto scorso aveva fatto festa tutto il borgo. In mezzo poi tante persone conosciute, come l’esportatore ortofrutticolo Piero Pino Gasperini, Antonio Valerio Francisconi, l’ultimo rappresentante e di una dinastia di calzolai della frazione Case Francisconi o Pino Mario Gualtieri, storico meccanico di paese.

«Una moria così marcata – sottolinea il ricercatore di storia locale Giorgio Bolognesi – ha un solo precedente nella storia di Montiano: l’ottobre del 1918 quando la terribile ”spagnola”, influenza che colpì duramente la nostra comunità, e si registrò gente che moriva a grappoli. Ho trovato traccia di quella “mattanza” con un resoconto sul parroco di allora che doveva fare gli straordinari, sempre in giro per il territorio comunale. Un giorno andò in una casa per benedire una salma, ma arrivato sull’uscio di casa i parenti sorpresi gli dissero: “Don, guardi che il nostro congiunto è ammalato di spagnola, ma è ancora vivo” e lui rispose serafico: “Va bèh, vorrà dire che allora torno domani”. Salvo poi il 14 ottobre 1918 morire lo stesso parroco».

«Si tratta di dati oggettivamente incredibili come proporzioni – conferma anche il sindaco di Montiano, Fabio Molari - ma sono state morti naturali, come la nostra amata centenaria che ci ha lasciato. Poi ci sono molti 90enni, 80enni e 70enni che hanno ceduto per essere avanti con l’età. Mi ha toccato, invece, profondamente nel cuore la triste fine del 24enne Samuele. La morte lo ha colto nel sonno, ma decisamente troppo presto, quando aveva ancora mille progetti da realizzare. È chiaro però che al di là dei numeri incredibilmente alti per la nostra piccola comunità si tratta di un momento particolare, dovuto anche all’età media della popolazione che si è alzata negli ultimi anni. Di contro nello stesso periodo abbiamo però avuto modo anche di registrare l’arrivo di tre neonati che sono andati a rallegrare altrettante giovani famiglie di Montiano. Da sempre il nostro obiettivo è di mantenere la cifra dei residenti sul numero di 1.700, che garantisce la presenza di servizi alla persona e una comunità dove tutti ancora si conoscono».