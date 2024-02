Seccati cinque pini storici del parco delle Rimembranze. L’area venne creata un secolo fa in onore dei tanti caduti montianesi. Gli alberi furono piantati pochi anni dopo ed erano giunti indenni fino ai giorni nostri. Nelle settimane scorse però il filare di alberi dietro al monumento ha visto seccarne ben cinque. Non ci sono certezze, ma serpeggia forte l’impressione che si sia trattato di un gesto scriteriato di qualche nemico del verde.

Il più bel parco ai Caduti

La grande guerra 1915-1918 era da poco terminata. Montiano allora contava 2.300 abitanti, come riporta lo stampato-ricerca dello storico locale Giorgio Bolognesi, e si piangevano ben 62 concittadini che avevano perso la vita sull’Isonzo, sul Piave, sugli altopiani e sul Grappa. Nel 1919 si fa strada l’idea di dedicare una grande area verde ai caduti. Nel 1924 venne creato il parco delle Rimembranze posto sul colle più alto, il monte Giardino e il 13 ottobre 1929 venne inaugurato il monumento ai Caduti. Visto il particolare panorama da cui si domina buona parte della Romagna viene definito il “più bel parco della Romagna dedicato ai Caduti”. Venne alberato con un filare di pini marittimi che hanno impreziosito il monumento stesso e nel tempo dedicato anche ai caduti montianesi di tutte le guerre. Oltre ai 62 caduti nella prima guerra mondiale, altri 14 furono quelli della seconda e 2 nelle guerre d’Africa. All’inizio di novembre di ogni anno Montiano li celebra in pompa magna.

Probabile gesto volontario

Il filare di alberature verdi in cornice al monumento è sempre stato un vanto e ha sempre goduto di ottima salute vegetativa. Ma da alcune settimane ben cinque piante si sono seccate, tutte assieme e all’improvviso. Così il sospetto che dietro ci sia la mano criminosa dell’uomo serpeggia in tutto il borgo. E qualcuno dice che forse davano fastidio a uno o più residenti a lato del parco dove gli aghi di pino cadevano copiosi. Nei commenti dei montianesi fatti sottovoce viene escluso che si tratti di morte di alberature per cause naturali. Il parco rimane sempre aperto, sia l’ingresso principale sia i due laterali, e quindi di notte è facile entrarvi e operare del tutto inosservati. Alcuni vandalismi erano successi anche in passato, ma si trattava di scorribande con abbandono di bottiglie, vetri e cocci.