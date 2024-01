Minaccia col coltello coinquilino e carabinieri: arrestato 58enne a Mercato Saraceno

Ha minacciato con un coltello prima il capo famiglia dei coinquilini che lo ospitano da tempo nella abitazione di cui sono affittuari. Poi, quando i carabinieri sono intervenuti per disarmarlo, ha puntato il coltello anche contro di loro. È stato arrestato e ora è in carcere in attesa di giudizio un 58enne mercatese: volto già molto noto alle forze dell’ordine per tanti precedenti passati e per essere stato arrestato anche di recente, prima delle feste di Natale.

Dovrà restare in cella almeno fino alla seconda metà di febbraio quando verrà celebrato il procedimento direttissimo a suo carico D.C. per una lite che ha preso corpo ed è degenerata nel tardo pomeriggio di domenica scorsa.

L’uomo era rientrato nella casa di via Togliatti dove normalmente vive ma “aveva trovato chiuso”. Riteneva che i coinquilini e affittuari dell’abitazione non volessero più farlo entrare, forse temendo che fosse (ancora una volta) tornato all’ora di cena da ubriaco. Di fatto ha iniziato a urlare e a litigare con il capo famiglia dalla casa dove viene ospitato da anni. E qualcuno ha chiamato il 112 facendo intervenire i carabinieri. In un primissimo momento gli uomini dell’arma avevano all’apparenza riportato la calma. Ascoltando il 58enne che lamentava come non lo volessero far rientrare in casa e il firmatario del contatto d’affitto dell’abitazione che lamentava come l’uomo fosse spessissimo ubriaco e che in quella casa non era più persona gradita perché molesto con i coinquilini e perché non contribuiva in alcun modo alle spese d’affitto o alla pulizia dell’abitazione e delle pertinenze anche da lui utilizzate. I carabinieri sembravano aver ricondotto tutti alla calma. E i due uomini erano entrati in casa.

Ma non hanno avuto nemmeno il tempo di salire sulla gazzella che dall’interno dell’abitazione sono ripartite le urla. E i militari sono rientrati in azione. In casa hanno trovato il 58enne che stava puntando un coltello addosso al suo coinquilino. D.C. anziché far cadere o lasciare il coltello, ha cercato di rivolgerlo anche contro i carabinieri.

L’uomo ha “mollato la presa” dell’arma soltanto quando è stato minacciato con le pistola, da parte dei carabinieri. Che per trascinarlo in caserma hanno poi dovuto chiedere aiuto ad una pattuglia di rinforzo.

Non è la prima volta che il 58enne ha a che fare con la giustizia. Dal 2011 ai tempi attuali è stato sanzionato 4 volte per manifesta ubriachezza. Sia nel 2017 che nel 2020 è stato arrestato per rapina impropria e lesioni. Ha subito una carcerazione preventiva anche per evasione (dagli arresti domiciliari a cui era obbligato) e lo scorso 8 novembre è stato denunciato per possesso ingiustificato d’arma (un coltello) mentre il 17 dicembre scorso era stato ammanettato per interruzione di pubblico servizio.

Dopo una notte in cella di sicurezza l’uomo, nell’aula del giudice Marco De Leva (difeso dall’avvocato Carla Ciani) ha negato ogni addebito in merito alla lite e alle minacce a mano armata che gli vengono contestate sia dal coinquilino che dai militari dell’Arma. In attesa del giudizio direttissimo della seconda metà di febbraio dovrà restare in carcere.