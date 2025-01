Freddo da vero inverno e neve in arrivo sull’appennino romagnolo anche a quote basse tra lunedì 13 e martedì 14 gennaio. Arpae Emilia-Romagna per oggi annuncia: “Sui rilievi romagnoli saranno possibili deboli e sporadiche nevicate fino a quote collinari”.

Per domani Arpae prevede: “Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo residui annuvolamenti sulla Romagna associati a deboli e sporadiche precipitazioni nevose sull’Appennino romagnolo a quote collinari”.