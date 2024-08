Una nuova allerta gialla per temperature estreme in buona parte della Romagna. Per mercoledì 14 agosto è prevista la persistenza di temperature massime elevate, in particolare nelle zone di pianura interna centro-orientale, con valori superiori a 37°C e punte anche superiori a 38°C nei centri urbani. Non si escludono temporali sparsi di breve durata, più probabili lungo i rilievi e fascia pedecollinare con possibili effetti associati occasionali.