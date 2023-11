Metanodotto a Cesena: incontro senza accordi tra Snam e la famiglia di Provezza

Metanodotto Sestino-Minerbio in passaggio da Cesena: la famiglia di Marta Garaffoni e Federico Raspadori si è incontrata con la Snam. Da una parte c’è il passaggio di parte della maxi opera in una porzione del terreno di via Del Grillo a Provezza dove la giovane famiglia si è trasferita, con casa, terreno, tanti alberi e una sessantina di animali. Dall’altra le esigenze del tracciato della maxi opera. L’incontro, arrivato dopo una manifestazione pubblica della famiglia e la volontà di Marta Garaffoni di fare lo sciopero della fame se non cambierà la situazione, non ha portato a soluzioni condivise. Anzi: le parti appaiono distanti proprio come prima di sedersi al tavolo.

Snam

«Il metanodotto è parte del Pnrr - sottolinea la multinazionale -. È una infrastruttura che riveste un ruolo strategico per la sicurezza e la resilienza del sistema energetico nazionale. Dando seguito a una prassi consolidata (i cosiddetti “accordi bonari”) Snam Rete Gas si è resa ed è disponibile per recepire, nei limiti del possibile, le esigenze dei signori Garaffoni e Raspadori. Attraverso un’attenta disamina della situazione, abbiamo illustrato ai proprietari una serie di misure di mitigazione e ottimizzazione studiate per limitare l’impatto del cantiere nella loro proprietà. Il terreno non è interessato da alcun esproprio ma solo dalla costituzione di servitù di metanodotto per un tratto di 90 metri. Il vincolo di servitù, una volta completati i lavori, consente qualsiasi pratica colturale, compresa la messa a dimora e il mantenimento di alberi ad alto fusto. Nel rispetto dei limiti di sicurezza, c’è la possibilità di restringere a 18 metri dai 28 iniziali la larghezza del cantiere sul terreno, limitando l’insieme degli interventi all’interno della proprietà entro 30 giorni solari. Nel corso dei lavori saranno poi messe in atto azioni per salvaguardare le piante ad alto fusto che saranno asportate con zolla mediante macchina operatrice, collocamento a lato esternamente con irrigazione di soccorso e ripiantumazione a fine lavori. Non solo. Dopo le opere di ripiantumazione, Srg continuerà a fornire il proprio supporto, rimanendo a disposizione dei proprietari per 5 anni, durante i quali sarà verificato che le piante attecchiscano e crescano come devono. Per quanto riguarda gli animali, inoltre, si provvederà ad allestire un’area laterale convenzionata pari ad area occupata per ricovero/stazionamenti animali recintata e protetta. L’area dei lavori, inoltre, sarà insonorizzata con una struttura naturale in balle di fieno. Quando i lavori saranno terminati, si procederà a ripristinare in misura completa i luoghi interessati dagli stessi. Non ci saranno opere accessorie fuori terra e dunque, nulla di ascrivibile a Srg occuperà la superficie della proprietà».

La famiglia

Operazioni che non convincono Marta Garaffoni e Federico Raspadori. Che quando acquistarono terreno e casa non avevano intuito che quella servitù sarebbe in un futuro imminente servita per un metanodotto interrato. «Nell’atto di compravendita non c’è alcun cenno - spiega Marta Garaffoni -. Nemmeno chi ci ha venduto la casa lo sapeva e quando siamo andati a firmare dal notaio nulla di simile è stato menzionato. Solo riguardando la documentazione abbiamo trovato che in una delle tante carte allegate c’era una sorta di mappa, un documento del Comune, in cui era tracciata una riga con vicino una scritta a penna “Linea gas Italia”. Anche se l’avessimo notata al momento dell’acquisto, era impossibile capire che faceva riferimento a una servitù relativa a qualcosa che sarebbe stato costruito, perché poteva semplicemente sembrare qualcosa di già esistente».

Marta Garaffoni ritiene che a questo punto la soluzione migliore sarebbe che il colosso emnergetico rilevasse immobile e terreno nel suo complesso. Acquistando per la famiglia di via Del Grillo un analogo terreno con casa. A Provezza o altrove. «Le “soluzioni” e “rassicurazioni” proposte sono state sempre le stesse e per lo più riguardano solo il tempo del cantiere che, abbiamo più volte specificato, è soltanto l’ultimo dei problemi paragonato al fatto che verremo privati per sempre della piena proprietà della maggioranza della terra che abbiamo acquistato insieme alla casa. Luoghi da noi comprati con grandi sacrifici. Reali soluzioni per non distruggerci la vita, lo ribadiamo, sono le seguenti: la deviazione del tragitto del metanodotto di poche decine di metri per evitarci, o che venga acquistato un terreno adiacente casa nostra di eguale estensione, recintato come lo è il nostro, vengano spostati e ripiantati lì i nostri alberi e che si provveda alla costruzione di almeno un pozzo e un impianto di irrigazione automatico. Solo quando tutto questo sarà pronto e avremo quindi la possibilità di continuare nella nostra casa a Provezza la nostra vita e i progetti su cui abbiamo investito tutto, allora potranno passare dal nostro terreno. Oppure ci diano un risarcimento vero, che ci permetta di continuare la nostra vita altrove. Altrimenti non potrò fare altro se non iniziare lo sciopero della fame».